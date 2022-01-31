Почему после стирки на одежде появляются пятна

Иногда вещи после стиральной машины могут быть грязнее, чем до погружения в нее. Причин для этого также много, как и оттенков появившихся на ткани пятен. О том, почему после стирки на одежде появляются грязные следы, расскажет "Рамблер".

Ржавые пятна

Если вода сильно окрашена ржавчиной, то на светлых вещах могут оставаться пятна желто-коричневых цветов. Ржавчина появляется или в старых трубах или после ремонта магистралей, когда воду отключали. При обратном включении из крана иногда идет темно-коричневая вода, которую нужно спускать, прежде чем пользоваться. Если машинка стояла на отложенном старте и запустилась на такой грязной воде, то после стирки вы обнаружите на вещах ржавые пятна.

Коричневые пятна

Если на выстиранном белье после стирки темные пятна, то причина в неисправности сальников. Они выделяют в бак смазку, которая пачкает вещи и оставляет коричневые следы. В этом случае большая проблема кроется не только в грязных и испорченных вещах, но и в работоспособности подшипников, на которую может попасть вода. В таком случае возможна поломка деталей, а чтобы их заменить придется полностью разобрать машину, распилить бак и заменить деталь на новую.

Синие и фиолетовые пятна