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3 часа назад

4 скрытые возможности пены для бритья

Средство, которым практически ежедневно пользуются мужчины во время бритья, может выполнять и другие задачи. О том, как можно применить пену для бритья в быту, читайте в материале "Рамблера".

4 скрытые возможности пены для бритья
Фото: DepositphotosDepositphotos

Избавиться от дверного скрипа

Пену для бритья можно использовать в качестве смазки дверных петель. Правда, она может лишь ненадолго устранить проблему, выступая в качестве временной меры, когда настоящей смазки в доме не оказалось, а дверной скрип уже сводит с ума.

Очистить пятна

Пена для бритья отлично заменит средство для очистки ковра. Даже въевшиеся пятна с ее помощью можно устранить довольно просто. Достаточно нанести пену на загрязненный участок и оставить на 30-60 минут. После этого мокрой тряпкой останется удалить пену. С ней вместе должно исчезнуть и пятно.

Снять зуд и уменьшить боль от ссадин

В случае появления ссадины, ожога или возникновения зуда, если под рукой не оказалось ранозаживляющих средств, можно использовать пену для бриться. Она успокоит кожу и облегчит неприятные ощущения. Правда, перед этим стоит проверить, нет ли у вас на нее аллергии, нанеся небольшое количество пены на здоровый участок кожи. Если все в порядке, небольшое количество средства нанесите на ожог, ссадину или зудящее место и оставьте на 10-15 минут, затем уберите остатки пены салфеткой.

Избавиться от запотевания зеркала в ванной

Если после душа вам надоело протирать зеркало в ванной комнате, чтобы убрать с него конденсат, берите в руки баллончик с пеной для бритья. В ее состав входит глицерин и вещества, которые образуют на зеркале защитную пленку, не позволяя конденсироваться влаге. Пену для бритья необходимо нанести на поверхность зеркала (главное не переборщить с ее количеством, чтобы не было разводов) и тщательно растереть ее сухой мягкой тряпкой. Эффект будет радовать вас минимум неделю, затем процедуру придется повторить.

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