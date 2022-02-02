4 скрытые возможности пены для бритья

Средство, которым практически ежедневно пользуются мужчины во время бритья, может выполнять и другие задачи. О том, как можно применить пену для бритья в быту, читайте в материале "Рамблера".

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Избавиться от дверного скрипа

Пену для бритья можно использовать в качестве смазки дверных петель. Правда, она может лишь ненадолго устранить проблему, выступая в качестве временной меры, когда настоящей смазки в доме не оказалось, а дверной скрип уже сводит с ума.

Очистить пятна

Пена для бритья отлично заменит средство для очистки ковра. Даже въевшиеся пятна с ее помощью можно устранить довольно просто. Достаточно нанести пену на загрязненный участок и оставить на 30-60 минут. После этого мокрой тряпкой останется удалить пену. С ней вместе должно исчезнуть и пятно.

Снять зуд и уменьшить боль от ссадин

В случае появления ссадины, ожога или возникновения зуда, если под рукой не оказалось ранозаживляющих средств, можно использовать пену для бриться. Она успокоит кожу и облегчит неприятные ощущения. Правда, перед этим стоит проверить, нет ли у вас на нее аллергии, нанеся небольшое количество пены на здоровый участок кожи. Если все в порядке, небольшое количество средства нанесите на ожог, ссадину или зудящее место и оставьте на 10-15 минут, затем уберите остатки пены салфеткой.

Избавиться от запотевания зеркала в ванной