Как очистить дом с помощью соли

На полках магазинов можно найти массу средств бытовой химии буквально для каждого вида загрязнений. Но когда-то о таком разнообразии можно было только мечтать, и для уборки дома в ход шло все, что было под рукой, например, соль. "Рамблер" рассказывает, что можно почистить с помощью поваренной соли.

Подошва утюга

Берем утюг, включаем на максимум, пока он разогревается застилаем деревянную разделочную доску бумагой для выпечки, рассыпаем соль слоем толщиной 2-3 миллиметра и прижимаем к ней подошву утюга несколько раз. После останется только протереть подошву мягкой тканью и не обжечься.

Сковорода

Жир и нагар не нужно долго и мучительно оттирать. Насыпьте пригоршню соли на сковородку, залейте горячей водой и ставьте на некоторое время. Когда вода остынет, можно все спокойно и без усилий смыть губкой.

Губка для посуды

Конечно, губку для посуды жаль выбрасывать, особенно если взял новую и тут же испортил ее мытьем сковороды. Чтобы отмыть губку, нужно налить в глубокую миску воды, насыпать в нее несколько ложек соли и поставить на одну минуту в микроволновку.

Кружка

Следы от кофе и чая легко отмоются с помощью горстки соли, не понадобится даже губка.

Плита

Остатки пригоревшей еды можно легко убрать с помощью соли. Насыпаем немного соли, протираем влажной салфеткой, оставляем на некоторое время и смываем.

Раковина

На кухне и ванной раковина может засориться, чтобы этого не произошло, нужно ее профилактически промывать. Для этого в слив нужно засыпать чашку соли, чашку соды и пакетик лимонный кислоты, а тем включить ненадолго горячую воду.

Ванная