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2 часа назад

Чем на самом деле опасна моль

Моль – это распространенный вредителем, который может поселиться в любом помещении. В основном, паразиты питаются крупами, мехом, обивкой мебели или шерстью. "Рамблер" расскажет, может ли моль быть опасна.

Чем на самом деле опасна моль
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Существует более 2000 видов бабочек, некоторые из них питаются кровью. Такие насекомые нападают на жертву, прокалывают ее кожные покровы хоботком и выпивают немного крови.

Их укус можно спутать с комариными. Обычно они отличаются более четкими контурами и болезненностью. Зачастую в центре ранки есть алая шишка, а количество красных точек превышает три.

Аллергологи отмечают, что чаще всего аллергические реакции появляются у женщин, детей и у людей с тонкой кожей. При расчесывании ранок нередко появляется воспаление, нагноение, кожные повреждения.

Проникая в квартиры, бабочки откладывают множество яиц. Затем из них вылупливаются личинки, потребляющие все съедобное на своем пути. Больше всего страдает имущество – вещи, мебель, продукты питания.

Заселенная яйцами мол пища не навредит организму, но она загрязнена, поэтому ее лучше выбросить. Оказывать токсическое воздействие на организм способны химические вещества, оставшиеся на поверхностях, обработанных инсектицидами.

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