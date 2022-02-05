Чем на самом деле опасна моль

Моль – это распространенный вредителем, который может поселиться в любом помещении. В основном, паразиты питаются крупами, мехом, обивкой мебели или шерстью. "Рамблер" расскажет, может ли моль быть опасна.

Существует более 2000 видов бабочек, некоторые из них питаются кровью. Такие насекомые нападают на жертву, прокалывают ее кожные покровы хоботком и выпивают немного крови.

Их укус можно спутать с комариными. Обычно они отличаются более четкими контурами и болезненностью. Зачастую в центре ранки есть алая шишка, а количество красных точек превышает три.

Аллергологи отмечают, что чаще всего аллергические реакции появляются у женщин, детей и у людей с тонкой кожей. При расчесывании ранок нередко появляется воспаление, нагноение, кожные повреждения.

Проникая в квартиры, бабочки откладывают множество яиц. Затем из них вылупливаются личинки, потребляющие все съедобное на своем пути. Больше всего страдает имущество – вещи, мебель, продукты питания.