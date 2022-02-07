Интернет помогает найти ответ на любой вопрос, а иногда и вовсе открывает нам глаза на то, что казалось нам очевидным. Среди тысяч видео, появляющихся в соцсетях, есть те, которые реально делают жизнь проще.

В TikTok популярность набирает ролик с лайфхаком о том, как справиться с нагаром, жиром и ржавчиной на сковородках. Оказывается, это можно легко сделать без дорогостоящих чистящих средств. Нужна будет только пищевая сода (которая никогда не кончается) и кипящая вода.

В этом растворе замачивают сковородку на 20 минут, после чего грязь буквально растворяется. Смотрите видео, чтобы узнать подробности этого "трюка".