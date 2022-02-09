Кудрявцева показала обновленный декор загородного особняка

Телеведущая опубликовала новые фото интерьера дома.

На этот раз Лера Кудрявцева сняла, как дочь играет на роскошной золотой кухне в их загородном особняке. В ролике можно увидеть, как телеведущая обновила декор дома. Теперь у звезды есть огромный личный портрет в тропическом стиле. По всей видимости, ее дочери арт тоже пришелся по душе.

Как известно, особняк выполнен в помпезном стиле с декором из золота и мраморными вставками. В интерьере нашлось место и позолоченным предметам декора, и бархатной кровати, и текстилю из парчи, и зеркалам в шикарных рамах, и люксовым светильникам. Потолок спальни украшают фрески, а на кухне стены покрыты цветочной ручной росписью.

К слову, недавно мы писали, как Самойлова показала, как украсила их с Джиганом роскошный особняк к 14 февраля. По возвращении из США после родов вся семья Джигана переехала в новый загородный дом с огромной внутренней территорией, на которой расположены несколько построек. Трехэтажный особняк выполнен в стиле минимализма, а интерьер — помпезной роскоши. На каждом этаже установлены панорамные окна. На крыше здания находится просторная веранда для отдыха.

Фото:@leratv / Instagram.