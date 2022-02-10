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49 минут назад

Как заправить одеяло в пододеяльник за 60 секунд: видео

Диана Товсепова

Одно из главных нелюбимых занятий дома и то, что мы обычно ленимся делать — смена постельного белья. Особенно трудоемкий процесс — заправить одеяло в пододеяльник. Для этой скучной, но непростой задачи обычно нужен второй человек.

В TikTok стал популярным лайфхак от пользователя @missmk, предложившей простое решение надоевшего вопроса. Девушка предлагает заправлять одеяло следующим образом:

- вывернуть пододеяльник и положить его на одеяло;

- плотно свернуть их в рулон;

- заправив края одеяла в пододеяльник, вывернуть его наизнанку.

Смотрите видео, чтобы точно разобраться, как работает этот "рулонный способ", облегчивший многим жизнь.

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