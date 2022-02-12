Как надолго избавиться от пыли на мебели: видео

Пыль создает очень большую проблему во многих домах и делает общий вид квартиры неопрятным. Она постоянно скапливается на поверхностях, но протирать все полки и шкафы раз в несколько часов невозможно. Блогер в TikTok поделилась лайфхаком, который помогает надолго избавиться от пыли.

Однако этот способ понравился не всем. Девушка уверяет, что в составе средства есть антистатик, который отталкивает пыль. На что комментаторы ей возразили, что в таком случае пыль будет оседать в легких и портить здоровье. Кроме того, полученное средство они назвали "химией", но блогер посоветовала разводить его в меньшей дозировке.