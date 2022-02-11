Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+12° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
56 минут назад

5 признаков безвкусицы в интерьере

Стелла Шмель
Елизавета Родионоваэксперт

О сочетании визуальных составляющих при оформлении интерьера задумываются далеко не все. Хочется сделать бюджетно, красиво, используя практичные и удобные материалы, а главное, чтобы интерьер не только радовал глаз, но и был практичным.

5 признаков безвкусицы в интерьере
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В поисках лучших из возможных решений многие обращаются к дизайнерам, другие же пытаются справиться своими силами. Как в таком случае избежать типичных ошибок и сохранить выбранный стиль, мы спросили у Елизаветы Родионовой, бренд-менеджера компании Estima.

Говоря о моде в оформлении пространства, важно помнить, что интерьер – это прежде всего отражение характера и эмоционального состояния жильца. Но, как и в любом направлении, в интерьере есть свои фишки, теряющие актуальность. На первом месте антитрендов находятся все элементы оформления, противоречащих эко-стилистике: это и лепнина, и виниловые обои, и пвх-панели, и пластиковые имитации кирпичной кладки. В качестве альтернативы можно использовать материалы из натурального состава: органические обои и керамогранит. Вторым приемом, теряющим актуальность дизайнеры называют открытое хранение, особенно в гостиной или в ванной, где на полках обитает множество мелочей, собирающих пыль. К третьему антитренду можно отнести фотообои и большие картины в фоторамках – их можно заменить на плетеные панно или яркую плитку с актуальным рисунком. Еще одним элементом интерьера, выходящим из моды, являются наборы мебели – варианты сочетания текстур и материалов позволяют подбирать мебель из совершенно разных коллекций. Это будет смотреться свежее и интереснее. К заключительному антитренду можно отнести холодное освещение, состоящее из одной люстры – дизайнеры советуют оформлять пространство с помощью светильников, торшеров и подсветки, которые настраиваются под настроение и время дня.
Елизавета Родионова
Елизавета РодионоваБренд-менеджер компании Estima
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители