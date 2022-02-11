5 признаков безвкусицы в интерьере

Говоря о моде в оформлении пространства, важно помнить, что интерьер – это прежде всего отражение характера и эмоционального состояния жильца. Но, как и в любом направлении, в интерьере есть свои фишки, теряющие актуальность. На первом месте антитрендов находятся все элементы оформления, противоречащих эко-стилистике: это и лепнина, и виниловые обои, и пвх-панели, и пластиковые имитации кирпичной кладки. В качестве альтернативы можно использовать материалы из натурального состава: органические обои и керамогранит. Вторым приемом, теряющим актуальность дизайнеры называют открытое хранение, особенно в гостиной или в ванной, где на полках обитает множество мелочей, собирающих пыль. К третьему антитренду можно отнести фотообои и большие картины в фоторамках – их можно заменить на плетеные панно или яркую плитку с актуальным рисунком. Еще одним элементом интерьера, выходящим из моды, являются наборы мебели – варианты сочетания текстур и материалов позволяют подбирать мебель из совершенно разных коллекций. Это будет смотреться свежее и интереснее. К заключительному антитренду можно отнести холодное освещение, состоящее из одной люстры – дизайнеры советуют оформлять пространство с помощью светильников, торшеров и подсветки, которые настраиваются под настроение и время дня.

Елизавета Родионова Бренд-менеджер компании Estima