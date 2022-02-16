Инструкция: как копить деньги при маленькой зарплате

Небольшая заработная плата зачастую лишает людей возможности копить, а жить без финансовой подушки безопасности сложно. В жизни может случиться всякое, начиная от потери работы, заканчивая вылетевшей пломбой, и хорошо быть финансово готовым к таким ситуациям. "Рамблер" расскажет, как откладывать деньги при маленькой зарплате.

Контроль

Для начала необходимо понять, на что уходят ваши деньги. Регулярный контроль доходов и расходов можно вести через приложения для управления финансами. Контроль расходов помогает выявить группы трат, где можно существенно сэкономить. Например, сократить поездки на такси, потребление вредной пищи или курение.

Приоритеты

После упорной работы всем нам хочется сначала закрыть мелкие потребности — порадовать себя или близких, а коммунальные платежи или кредит остаются без оплаты. Поэтому необходимо определиться с приоритетами и разделить финансовые цели по степени важности.

Самые важные, безусловно, придется "закрывать" в начале. Обычно это аренда квартиры, оплата иных счетов, покупка продуктов. При таком подходе денег на менее важные цели может не остаться, но важные цели будут закрыты.

Копилка

Чтобы поехать в отпуск или купить новую машину, необходимо начать откладывать. Пускай для начала это будут небольшие суммы, например, 10% от любого дохода, включая подарки. Вы удивитесь, как быстро соберете внушительную часть суммы. Даже если ваша цель потребует кредита, первый взнос имеет большое значение.

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