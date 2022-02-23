Как перестановка мебели может изменить жизнь

Психологи советуют периодически делать перестановку. По их мнению, это помогает претворять в жизнь давние замыслы, избавиться от лишнего и начать, наконец, жизнь с чистого лица. "Рамблер" расскажет, как именно это работает.

Плохие воспоминания

В наших домах происходит многое, и далеко не всегда события можно оценить как положительные. При этом люди склонны неосознанно связывать воспоминания с предметами, приверженцы магического мышления говорят, что в мебели, которая долго стоит на одном месте, скапливается негативная энергия. Так что перестановка может обновить пространство и посмотреть на него по-новому, заново присвоить его себе.

Привлечение дене

Перестановка мебели помогает изменить в лучшую сторону и финансовое положение семьи. Движение вещей по квартире заряжает вас энергией и сигнализирует, что человек готов изменениям и хочет принять их в свою жизнь. Многие коучи убеждены, что с порядка в квартире начинается порядок в голове и финансах.

Удивительные перемены

В процессе перестановки и уборки вы ощутите прилив сил и радости. Также рутинные действия помогут разложить все по полочкам в голове и обдумать то, что происходило за последнюю неделю или месяц. Появится желание реализовывать смелые задумки. Можно сказать, что с небольшого шага начинается глобальная перемена

Психологическая разгрузка

В повседневной жизни у людей накапливается множество эмоций. Стрессы и переживания делают нас раздражительными. А перестановка поможет с этими чувствами справиться и прожить их. Особенно такой способ подойдет тем, кому не подходят традиционные медитации, кто предпочитает активность.