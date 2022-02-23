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45 минут назад

Почему в кухонной губке так много бактерий и что с этим делать

WMJ.ru

Один из самых грязных предметов в доме — губка для мытья посуды. На одном кубическом сантиметре посудной губки можно насчитать более 5х1010 бактериальных клеток — в семь раз больше числа всех землян.

Почему в кухонной губке так много бактерий и что с этим делать
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Причина такого большого количества бактерий — масса питательных веществ, остающихся в теле губки, даже если ее промыть специальными средствами. Размножение бактерий связано и с тем, что не все эти микроорганизмы враждуют — некоторые могут уживаться рядом.

Сотрудники Университета Дьюка изучили, как взаимодействуют друг с другом несколько десятков штаммов кишечной палочки. Плашки с ними делили либо на шесть крупных ячеек, либо на ячейки поменьше, либо еще поменьше и т. д., пока ячеек не становилось больше полутора тысяч. И в крупных ячейках, и в мелких в конце концов оставалось по паре-тройке штаммов. Многообразиве экологических связей было трудно поддерживать на малой и слишком большой территории, и большинство штаммов не выживали. А в ячейках среднего размера штаммы выживали охотнее.

В пористой кухонной губке происходит похожий процесс. Так как в ней много ячеек и микрорасщелин разного размера, разные виды бактерий могут легко в ней уживаться. Более того, в губке можно добиться такого микробного разнообразия, какого не позволяют никакие другие методы лабораторной культивации бактерий.

Таким образом, губки могут не только испортить вам уикенд, но и помочь ученым. Можно в них выращивать различные сообщества почвенных микробов в среде, похожей на природную, а можно культивировать бактерий для промышленности — осталось только разобраться, как это сделать.

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