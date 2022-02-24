Для чего нужны разные стороны терки

На кухне у каждого человека есть множество разнообразной утвари, но наверняка у вас сохранилась четырехсторонняя терка из стали, на которой есть разные лезвия. Как правило, большинство пользуются только одной стороной. О том, для чего нужны остальные, знают не многие. В материале "Рамблера" — о том, зачем нужны разные стороны терки.

Большинство используют только мелкую и крупную терку. Например, на крупной натирают морковь и свеклу для супа, а также мягкие сыры. Если вам нужно мелко порезать что-то, то можно не заморачиваться и брать крупную терку. Как правило, если нужно использовать ее для приготовления определенного блюда, в рецепте пишут "натереть на крупной терке".

Мелкая терка предназначена для твердого сыра, а также фруктов и овощей. С помощью нее можно сделать детское пюре. Также на этой терке можно приготовить яйца для салата "Мимоза". Для некоторых салатов также натирают продукты на мелкой терке — кусочки получаются мелкими и почти прозрачными. Мягкие продукты на мелкой терке нашинковать не получится — они просто размажутся по поверхности.

Слайсер расположен на той стороне терки, которую используют крайне редко. Он нужен для того, чтобы порезать овощи или фрукты тонкими дольками. Например картофель для приготовления домашних чипсов, огурцы для салата или фрукты для украшения сладкой выпечки.