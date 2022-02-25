Как избавиться от запаха в холодильнике

При появлении неприятного запаха из холодильника первым делом следует обнаружить источник зловония. Среди самых очевидных тому причин оказываются испорченные продукты. Если же ничего не завалялось, стоит проверить саму технику.

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Как сообщает «Московский комсомолец», вонь может исходить из дренажного отверстия в холодильнике. В этот лоток обычно стекает конденсат. Порой слив засоряется и начинает источать неприятный запах.

Затем следует обратить внимание на резиновые уплотнители на дверце техники. В случае необходимости промойте их специальным составом, который устранит источник проблемы.

Для этого понадобится на литр теплой воды добавить 2 столовые ложки соды или 3 столовые ложки уксуса. Этим раствором протрите стенки, полки и дверцу холодильника, а затем обработайте данные элементы лимоном.

Если же способ не поможет исправить ситуацию, используйте, скажем так, самодельные поглотители запахов. Актуален в таком случае становится активированный уголь, наверняка завалявшийся в аптечке. 10-20 таблеток высыпьте в любую тару, а далее меняйте средство несколько раз в месяц.

Так и обычная пищевая сода найдется практически у каждой хозяйки. Поставьте открытую упаковку в холодильник, но обновите ее через 3 недели.