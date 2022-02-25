Как избавиться от запаха в холодильнике

При появлении неприятного запаха из холодильника первым делом следует обнаружить источник зловония. Среди самых очевидных тому причин оказываются испорченные продукты. Если же ничего не завалялось, стоит проверить саму технику.
Как сообщает «Московский комсомолец», вонь может исходить из дренажного отверстия в холодильнике. В этот лоток обычно стекает конденсат. Порой слив засоряется и начинает источать неприятный запах.
Затем следует обратить внимание на резиновые уплотнители на дверце техники. В случае необходимости промойте их специальным составом, который устранит источник проблемы.
Для этого понадобится на литр теплой воды добавить 2 столовые ложки соды или 3 столовые ложки уксуса. Этим раствором протрите стенки, полки и дверцу холодильника, а затем обработайте данные элементы лимоном.
Если же способ не поможет исправить ситуацию, используйте, скажем так, самодельные поглотители запахов. Актуален в таком случае становится активированный уголь, наверняка завалявшийся в аптечке. 10-20 таблеток высыпьте в любую тару, а далее меняйте средство несколько раз в месяц.
Так и обычная пищевая сода найдется практически у каждой хозяйки. Поставьте открытую упаковку в холодильник, но обновите ее через 3 недели.
Самым долговременным поглотителем запахов становится кофе. На месяц хватит небольшого стакана растворимого кофе, зерен или гущи.