Инструкция: что нужно делать, чтобы получить ипотеку

Среднестатистический ипотечный заемщик в России — это человек в возрасте 30-35 лет с семьей. "Рамблер" расскажет, что нужно делать, чтобы получить ипотеку.

Оцените свой доход

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Чаще всего ипотеку берут лет на 10—30 лет, в ходе этого времени каждый месяц вам придется отдавать банку крупную сумму. Для начала стоит рассчитать ежемесячный платеж с помощью ипотечного калькулятора. Если сумма окажется больше 40% ежемесячных доходов семьи, лучше не рискуйте влезать в ипотеку — вам вряд ли удастся ее выплатить.

Безусловно, оценить свою будущую платежеспособность невозможно, зато можно подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Лучше всего отложить деньги не только на первоначальный взнос, но и на подушку безопасности в размере нескольких ежемесячных платежей.

Определитесь, «первичка» или «вторичка»

Условия по кредитам на «первичку» и «вторичку» сильно отличаются как по ставкам, так и по процедуре вынесения решения. Традиционный путь — подавать заявку либо на «вторичку», либо на новостройку. Если вдруг передумаете, всегда можно отказаться от уже одобренной заявки и подать на рассмотрение новую.

В основном, заемщики приобретают вторичное жилье, потому что оно дешевле. Но в 90% случаев вам придется вложиться в дорогостоящий ремонт.

Найдите банк с идеальными условиями

Идеальным вариантом будет банк, у которого самая маленькая ставка, нет никаких комиссий за оформление и обслуживание ипотеки. Обычно самая выгодная ставка у тех банков, где вы получаете зарплату.

Для покупающих новостройку отбор банка лучше начинать с застройщика. Сейчас практически у всех строительных компаний есть свой банк-партнер, который предлагает специальные условия по ипотеке.

Изучите документы

Прежде чем подписывать кредитный договор, изучите его, желательно с дружественным юристом. Например, вы можете отыскать в договоре комиссию за досрочное погашение или штрафа за просрочку в 50% годовых.

Если вас в договоре что-то не устраивает, спорить с банком бесполезно. Банк не будет менять типовой документ из-за одного недовольного клиента. Если договор вас не устраивает, придется идти в другой банк.