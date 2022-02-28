Инструкция: что нужно делать, чтобы получить ипотеку

Среднестатистический ипотечный заемщик в России — это человек в возрасте 30-35 лет с семьей. "Рамблер" расскажет, что нужно делать, чтобы получить ипотеку.
Чаще всего ипотеку берут лет на 10—30 лет, в ходе этого времени каждый месяц вам придется отдавать банку крупную сумму. Для начала стоит рассчитать ежемесячный платеж с помощью ипотечного калькулятора. Если сумма окажется больше 40% ежемесячных доходов семьи, лучше не рискуйте влезать в ипотеку — вам вряд ли удастся ее выплатить.
Безусловно, оценить свою будущую платежеспособность невозможно, зато можно подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Лучше всего отложить деньги не только на первоначальный взнос, но и на подушку безопасности в размере нескольких ежемесячных платежей.
Условия по кредитам на «первичку» и «вторичку» сильно отличаются как по ставкам, так и по процедуре вынесения решения. Традиционный путь — подавать заявку либо на «вторичку», либо на новостройку. Если вдруг передумаете, всегда можно отказаться от уже одобренной заявки и подать на рассмотрение новую.
В основном, заемщики приобретают вторичное жилье, потому что оно дешевле. Но в 90% случаев вам придется вложиться в дорогостоящий ремонт.
Идеальным вариантом будет банк, у которого самая маленькая ставка, нет никаких комиссий за оформление и обслуживание ипотеки. Обычно самая выгодная ставка у тех банков, где вы получаете зарплату.
Для покупающих новостройку отбор банка лучше начинать с застройщика. Сейчас практически у всех строительных компаний есть свой банк-партнер, который предлагает специальные условия по ипотеке.
Прежде чем подписывать кредитный договор, изучите его, желательно с дружественным юристом. Например, вы можете отыскать в договоре комиссию за досрочное погашение или штрафа за просрочку в 50% годовых.
Если вас в договоре что-то не устраивает, спорить с банком бесполезно. Банк не будет менять типовой документ из-за одного недовольного клиента. Если договор вас не устраивает, придется идти в другой банк.
Помните, банку все равно, что вы купите. Поэтому документы на квартиру тоже важно тщательно проверять, чтобы потом не появился какой-то долевой собственник, который будет жить в вашей квартире, а вам придется платить ипотеку.