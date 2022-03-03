Что нельзя смывать в унитаз — вы удивитесь

В унитаз можно спускать только жидкие бытовые отходы, чтобы избежать закупорки в сетях и ужасной ситуации, когда содержимое канализации захочет наведаться к вам в гости.

Строительный мусор люди в унитаз смывать чаще всего не решаются, правильно используя мусорные контейнеры, однако нередко причиной засора становятся влажные и бытовые салфетки, половые тряпки и медицинские маски, которые не растворяются и легко цепляются за любые шероховатости и неровности; предметы гигиены (памперсы, прокладки); наполнитель для кошачьих туалетов и сухие строительные смеси; ватные диски, ватные палочки и бумажные полотенца. Вы удивитесь, но засорить трубу может и чай, и заварка, и окурки, и даже лекарства и химикаты, из-за которых гибнут микроорганизмы, участвующие в очистке сточных вод.