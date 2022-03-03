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42 минуты назад

Что нельзя смывать в унитаз

WMJ.ru

Кировский водоканал выпустил памятку, в которой рассказал жителям города, что не следует смывать в канализацию.

Что нельзя смывать в унитаз — вы удивитесь
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

В унитаз можно спускать только жидкие бытовые отходы, чтобы избежать закупорки в сетях и ужасной ситуации, когда содержимое канализации захочет наведаться к вам в гости.

Строительный мусор люди в унитаз смывать чаще всего не решаются, правильно используя мусорные контейнеры, однако нередко причиной засора становятся влажные и бытовые салфетки, половые тряпки и медицинские маски, которые не растворяются и легко цепляются за любые шероховатости и неровности; предметы гигиены (памперсы, прокладки); наполнитель для кошачьих туалетов и сухие строительные смеси; ватные диски, ватные палочки и бумажные полотенца. Вы удивитесь, но засорить трубу может и чай, и заварка, и окурки, и даже лекарства и химикаты, из-за которых гибнут микроорганизмы, участвующие в очистке сточных вод.

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