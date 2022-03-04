Для того, чтобы вывести пятно со светлой одежды, необязательно использовать дорогие чистящие средства. Простым но эффективным способом справиться с этой проблемой поделилась жительница Австралии, показавшая соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Шантель Мила показала, как готовит самодельный раствор, помогающий легко удалить пятна с ткани. Рецепт не сложный: смешать четверть стакана жидкости для мытья посуды, треть стакана перекиси водорода и четыре капли эвкалиптового масла.

Лучше замешивать раствор в бутылке с пульверизатором. Распылив средство на пятно, блогерша втерла его в ткань с помощью круглой щетки и оставила на 15 минут. Результат — полностью чистая вещь. Смотрите видео, чтобы узнать подробности процесса приготовления чудо-спрея.