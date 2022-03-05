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6 часов назад

3 лайфхака для поддержания чистоты в доме

Passion.ruPassion.ru

Сегодня на плечах женщин лежит много обязанностей, в связи с чем нет никакого желания тратить много времени на уборку. Но если регулярно поддерживать чистоту в доме, однажды не придется целый день драить жилище.

3 лайфхака для поддержания чистоты в доме
Фото: Passion.ruPassion.ru

Для этого «БелНовости» перечислили несколько лайфхаков по поддержанию чистоты на кухне. Они позволят в будущем сократить время генеральной уборки.

Больше не потребуется натирать краны химическими средствами с агрессивным составом, чтобы избавиться от следов воды, разводов, налета и загрязнений. Добиться блеска и сохранить такой эффект надолго позволит вощеная бумага. Но и сама раковина нуждается в регулярной поддержке чистоты.

Как в ванной, так и на кухне мойка быстро загрязняется. Опять же не обязательно натирать ее покупными чистящими средствами. Изготовить более щадящий состав можно из компонентов, которые наверняка найдутся у каждой хозяйки. Паста из соды и сока лимона при частом использовании очистит раковину от известкового налета и избавит от микробов.

Кроме того, сковороды из чугуна тоже просто отмыть от нагара, если не запускать ситуацию. В этом случае актуален, скажем так, скраб из соли. А для поддержания чистоты кухонной техники потребуется лимон. Цитрус легко справится с пятнами и придаст блеск домашней утвари. Кстати, старая зубная щетка поможет в этом деле и очистит труднодоступные места.

Дом и сад,
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