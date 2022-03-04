Несмотря на регулярную уборку, в ванной и туалете может сохраняться неприятный запах. Блогер Каролина Макколи (Carolina Mccauley) поделилась в своем Instagram-аккаунте лайфхаками, как от него избавиться.

Так, чтобы не было запаха от мусорки, нужно на ватные шарики накапать несколько капель эфирных масел и положить под пакет. Чтобы прочистить трубы в раковине, нужно насыпать в отверстие соду и залить уксусом.

Также блогер рассказала, как она наводит порядок в туалете. Например, она наливает под ершик средство для чистки унитаза, а на туалетную бумагу также капает эфирные масла.

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