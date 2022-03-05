Что и как можно выращивать на балконе

Многие люди задумываются о том, чтобы начать вести хозяйство, которое сэкономит денег. Однако не у всех есть большой участок и огород. В материале “Рамблера” — о том, что можно выращивать на своем балконе.

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Свежая зелень

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Любую свежую зелень можно выращивать на подоконнике в нескольких контейнерах. Так вы всегда будете обеспечены свежими травами, которые также можно засушить. Важно помнить, что новые семена нужно сажать до того, как вы соберете урожай. Можно выращивать как и обычные травы, например, петрушку и укроп, так и те, которые часто импортируют: тимьян, шпинат, карри, базилик, рукколу.

Овощи

Некоторые корнеплоды можно просто выращивать в глубоких горшках. Их выращивать немного сложнее, но если приложить усилия, можно сделать хороший урожай. Из корнеплодов можно вырастить морковь и редис. Они неплохо приживутся на теплом балконе с достаточным количеством солнечного света и воздуха.

Также можно выбрать карликовые сорта овощей, если ваша площадь не позволяет открыть небольшой огород. На балконе можно вырастить огурцы, баклажаны, помидоры, горошек и фасоль. Стоит оценить свои возможности, например время, которое вы можете потратить на уход за растениями.

Ягоды

Их тоже часто выращивают на балконах, так как ягоды не требуют много места. Как правило, они вырастают в небольших кустарниках с маленькой корневой системой. Однако ягоды выращивать довольно тяжело. Надо сначала дать им прорасти, а потом уже пересаживать в более глубокие контейнеры.

Как подготовить балкон

Для начала, нужно расчистить место. Емкости должны стоять свободно, а не впритык. Все контейнеры стоит рассортировать по видам и разместить так, чтобы они не опыляли друг друга.

Также стоит помнить, что зимой для выращивания растений необходима фитолампа, так что для нее стоит также оставить место.

На балконе должны быть шторы или жалюзи, так как прямые солнечные лучи могут травмировать растения.