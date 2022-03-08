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2 часа назад

Нужно ли сейчас срочно закрывать кредит

Даша Краснова

Многие люди уверены, что если есть свободные деньги — нужно скорее закрывать кредит. Это желание активизируется, если происходит кризис. "Рамблер" выяснил, нужно ли сейчас срочно закрывать кредиты.

Нужно ли сейчас срочно закрывать кредит
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что стремиться закрывать погасить кредиты не нужно. Так как из-за роста курса доллара, есть и риск увеличения инфляции. А инфляция, в свою очередь, просто "съес" ставку по кредиту.

Сотрудники крупного российского банка также сообщили, что закрывать кредиты в экстренном режиме вовсе необязательно. При наличии лишних денег лучше воспользоваться вкладом и увеличить их количество, так как сейчас ставки по вкладам выросли.

"Конечно, можете, решать вам. Но сейчас выгоднее заработать на банке и держать деньги на вкладе. Вчера мы и другие банки повысили ставки. У нас можно положить деньги под 20% годовых — это наверняка больше, чем ставки по «старым» кредитам. Скажем прямо: нам выгодно, если вы досрочно погасите кредит, а мы выдадим эти деньги другим людям по новым условиям. Но советовать такое было бы нечестно", - написали сотрудники банка в Telegram-канале.

Если вы стремитесь вернуть долг банку досрочно, но не имеете запаса денег, велика вероятность, что скоро придется вновь идти за новым кредитом. А проценты по кредитам сейчас стали выше.

Не забывайте и то, что досрочное погашение кредита может испортить банковскую историю. Банки заинтересованы в том, чтобы привлечь клиента на длительный период. Таким образом компания обеспечивает себе постоянный и прогнозируемый денежный поток.

Дом и сад,Артем Деев,
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