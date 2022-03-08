Нужно ли сейчас срочно закрывать кредит

"Конечно, можете, решать вам. Но сейчас выгоднее заработать на банке и держать деньги на вкладе. Вчера мы и другие банки повысили ставки. У нас можно положить деньги под 20% годовых — это наверняка больше, чем ставки по «старым» кредитам. Скажем прямо: нам выгодно, если вы досрочно погасите кредит, а мы выдадим эти деньги другим людям по новым условиям. Но советовать такое было бы нечестно", - написали сотрудники банка в Telegram-канале.