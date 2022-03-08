Нужно ли сейчас срочно закрывать кредит

Многие люди уверены, что если есть свободные деньги — нужно скорее закрывать кредит. Это желание активизируется, если происходит кризис. "Рамблер" выяснил, нужно ли сейчас срочно закрывать кредиты.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что стремиться закрывать погасить кредиты не нужно. Так как из-за роста курса доллара, есть и риск увеличения инфляции. А инфляция, в свою очередь, просто "съес" ставку по кредиту.
Сотрудники крупного российского банка также сообщили, что закрывать кредиты в экстренном режиме вовсе необязательно. При наличии лишних денег лучше воспользоваться вкладом и увеличить их количество, так как сейчас ставки по вкладам выросли.
"Конечно, можете, решать вам. Но сейчас выгоднее заработать на банке и держать деньги на вкладе. Вчера мы и другие банки повысили ставки. У нас можно положить деньги под 20% годовых — это наверняка больше, чем ставки по «старым» кредитам. Скажем прямо: нам выгодно, если вы досрочно погасите кредит, а мы выдадим эти деньги другим людям по новым условиям. Но советовать такое было бы нечестно", - написали сотрудники банка в Telegram-канале.
Если вы стремитесь вернуть долг банку досрочно, но не имеете запаса денег, велика вероятность, что скоро придется вновь идти за новым кредитом. А проценты по кредитам сейчас стали выше.
Не забывайте и то, что досрочное погашение кредита может испортить банковскую историю. Банки заинтересованы в том, чтобы привлечь клиента на длительный период. Таким образом компания обеспечивает себе постоянный и прогнозируемый денежный поток.