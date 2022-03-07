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1 час назад

Россиян предупредили о повышении цен на бытовую технику

Стелла Шмель

Россиян ждет стремительное повышение цен на бытовую технику. В каких случаях стоит покупать вещи прямо сейчас, а в каких случаях лучше выждать время — объясняет инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов в разговоре с агентством "Прайм".

Если покупка действительно необходима и откладывать ее приобретение нельзя, стоит отправиться за ней прямо сейчас. Концерны из Европы, Японии и США могут покинуть российский рынок, поэтому если бытовая техника нужна именно из этих стран, поторопиться стоит.

Эксперт отметил, что спрос на бытовую технику, как и на другие импортные товары, такие как лекарства, сейчас опережает пополнение запасов. Именно поэтому, если вещь действительно необходима, с ее приобретением затягивать не стоит, так как часть товаров пока продается по старым ценам.

"Однако нужно понимать, что бытовая техника — не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно".

Ранее мы писали, что пользователи рассказали об абсурдно дорогих больницах США.

Дом и сад,Видео,Сергей Суверов,
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