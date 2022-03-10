5 неожиданных способов применения лимона

Лимоны можно не только добавлять в чай и употреблять в пищу, этот фрукт вполне годится для применения и в быту. О некоторых вариантах использования лимона не по назначению, читайте в материале "Рамблера".

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Устранить неприятный запах

Порой нарезка или разделка продуктов с сильным ароматом (например, чеснок или рыба) доставляет массу неудобств. Избавиться от запаха после них иногда весьма проблематично. Однако проблему можно легко решить с помощью лимона. Достаточно лишь выжать из фрукта сок и вымыть с ним руки. Все неприятные запахи исчезнут без следа.

Убрать пятна от пота

Иногда на одежде появляются неприятные белые пятна: разводы от дезодоранта или пота. Чтобы избавиться от них, необходимо на проблемный участок нанести лимонный сок, а сверху растереть соль (достаточно 1 ч.л.). Оставить полученную смесь на пятне на пару минут, а затем тщательно смыть. После этого останется лишь высушить одежду (лучше делать это на солнце) и наслаждаться чистотой.

Очистить микроволновую печь

Чтобы легко справится с жиром и остатками пищи в мироволновке, достаточно поместить в нее небольшую глубокую тарелку с водой и несколькими кусочками лимона. Печь необходимо включить на 3 минуты, а затем останется легко удалить все загрязнения лишь при помощи тряпки и воды.

Успокоить зуд

Неприятные ощущения после укусов насекомых (мошек, комаров, муравьев и т.п.) можно легко устранить с помощью лимона. Долькой фрукта протрите место укуса: это избавит от отека и зуда.

Избавиться от сорняков