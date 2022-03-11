Удаленная работа имеет массу преимуществ — не нужно долго собираться, тратить время на дорогу до офиса и обратно, можно больше делать. Но во всем есть свои плюсы и минусы, и главный недостаток удаленки — разнообразные отвлекающие факторы, которые мешают концентрироваться на выполнении рабочих задач.

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Рассказываем, как продуктивно работать дома и все успевать. Возможно, вам пригодятся эти советы для продуктивной работы дома.

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Понедельник начинается в субботу

Когда нет необходимости ехать в офис к определенному времени, велик соблазн подольше поспать или просто не вылезать из-под теплого и такого притягательного одеяла. Так делать не надо, а, чтобы легко просыпаться и с радостью вставать, нужно придумать себе мотивацию. Подумайте, что вы можете сделать заранее, чтобы на следующий день хотелось жить и творить. Для кого-то такой мотивацией станет вкусный и красивый завтрак, кто-то захочет ненадолго выйти на прогулку и сходить за свежей выпечкой в ближайшую пекарню, кому-то захочется полить цветы или сделать зарядку. Секрет в том, чтобы подготовиться к этим приятным делам накануне. Например, заранее положить на видное место одежду, в которой будете выходить из дома, или расстелить гимнастический коврик, или приготовить все ингредиенты для завтрака, или наполнить лейку водой. Несложный, но ежедневный ритуал поможет настроиться на продуктивность и поможет лучше концентрироваться на рабочих задачах.

Все идет по плану

Продуктивно работать дома и не отвлекаться на посторонние дела можно, если заранее составить расписание и неуклонно его придерживаться. Определите, в какое время и чем вы будете заниматься, запланируйте рабочие звонки и встречи, установите четкое время обеда и не забывайте делать перерывы в работе.

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Схемы бывают разными, все их можно подстроить под себя. Например, многим нравится плотно работать 45 минут и 15 минут отдыхать или переключаться на более простые задачи. Обедать желательно в одно и то же время, причем еду лучше приготовить накануне, чтобы в свой законный обеденный перерыв сосредоточиться только на еде. Во время обеда не нужно отвлекаться на рабочие чаты и звонки.

Рабочее место

Конечно, с ноутбуком можно устроиться где угодно, можно даже работать, не вставая с кровати, но эффективной такую работу не назовешь, и позвоночник в какой-то момент выразит решительный протест. Если вы хотите продуктивно работать дома, все-таки стоит обустроить полноценное рабочее место: письменный стол подходящей вам высоты, удобное кресло и минимум отвлекающих факторов вокруг.

Как правильно сидеть:

• Стопы должны стоять на полу или небольшом возвышение

• Нельзя закидывать ногу на ногу

• Кресло должно быть такой высоты, чтобы локти можно было положить под углом 90 градусов

• Если нет отдельного монитора, ноутбук лучше использовать со специальной подставкой, чтобы не сгибать шею, а смотреть на монитор прямо

Научитесь закрывать дверь в комнату, когда вы работаете. Если дверь открыта и вы постоянно находитесь на виду, для членов вашей семьи это значит, что к вам можно подойти в любой момент. Особенно сложно объяснить детям, чем вы заняты, потому что они уверены, что вы просто сидите и скучаете, когда можно играть и веселиться.

Важные детали

Кто-то скажет ерунда, но настроиться на рабочий лад помогут окружающие вас предметы. Пусть они будут удобными и красивыми. Что может пригодиться:

• Ручки

• Карандаши

• Скрепки

• Блокноты

• Стикеры

• Подставки для канцелярии

• Лотки для бумаг

Эти и другие вещи помогут грамотно организовать пространство вокруг вас, порядок на столе — порядок в мыслях. Единицы могут по-настоящему продуктивно работать в хаосе, большинству легче дышится и работается, когда все разложено по полочкам.

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Никаких пижам

Если не нужно ехать в офис, это не значит, что можно работать в нижнем белье или пижаме. Скорее всего, вам будет сложнее концентрироваться на рабочих задачах. Необязательно надевать строгий костюм и жесткую обувь, хотя кому-то это, наоборот, нравится, но кроме пижамы есть еще масса вариантов удобной одежды, не предназначенной для сна. Кстати, это удобно еще и в тех случаях, когда вас приглашают на срочную зум-конференцию, вы будете готовы и не придется в панике метаться по дому в поисках того, что можно немедленно на себя надеть.

Отвлекающие факторы

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Выделите время на проверку электронной почты и общение в рабочих чатах. Если нужно настроиться на выполнение определенной задачи, то отключите уведомления соцсетей и всплывающие окна. Поверьте, если кто-то получит от вас ответ на тридцать минут позже, ничего плохого не случится, а вы успеете сделать то, что запланировали.

Кое-что еще

Вне зависимости от того, где вы работаете, дома или в офисе, всегда нужно помнить о своем физическом и душевном состоянии. Чтобы быть эффективным во всех сферах, и в работе в том числе, о себе нужно заботиться. Хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает. И обеспечить себе комфортные условия можете только вы. Что для этого нужно делать?

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1. Высыпаться. В среднем человеку нужно восемь часов для полноценного сна, кому-то хватает семи, другим мало девяти, поэтому так важно найти свою норму и придерживаться ее.

2. Заниматься физкультурой. Попробуйте начинать день с зарядки, а вечером выполнять упражнения для миофасциального релиза. Не пройдет и нескольких дней, как ваше состояние улучшиться настолько, что вы почувствуете в себе силы и поймете, что способны на большее.

3. Правильно питаться. Не нужно думать, что здоровое питание подразумевает отказ от всего вкусного. Наоборот, здоровая еда тоже может быть вкусной. Проследите за тем, чтобы в вашем рационе было достаточно мяса, злаков и овощей, и тогда можно не отказываться от любимого кофе с булочкой.