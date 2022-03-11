Как почистить белые кроссовки в домашних условиях

Белые кроссовки не зря считаются самой универсальной обувью. Они подойдут к любому наряду, будь то брюки, джинсы, джогеры, платье или юбка, и выручат в любой ситуации. Но есть один нюанс! Кроссовки должны быть идеально чистыми. Рассказываем, как в домашних условиях отмыть белые кроссовки.

Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

Чистка белых кроссовок не вызовет больших затруднений, если к делу подойти с умом. Какой бы способ вы не выбрали, для начала нужно сделать следующее:

Видео дня

• вынуть шнурки,

• достать стельку, если это возможно,

• очистить засохшую грязь с помощью сухой щетки.

Шнурки и стельки стоит постирать отдельно. Если они совсем износились и потеряли вид, то их можно заменить на новые. Ели стельки выполнены из кожи, то стирать их нельзя, от воды они потеряют форму. Такие стельки можно время от времени протирать влажной салфеткой и периодически менять на новые.

Зубная паста

Это самый простой и доступный способ почистить белые кроссовки.

stock.adobe.com

Выдавите небольшое количество пасты на старую зубную щетку, пройдитесь по загрязнениям и оставьте на некоторое время. Затем удалите пасту с помощью влажной губки и дождитесь, когда кроссовки высохнут.

Сода

Считается, что это средство в узнаваемой пачке живет в кухонном шкафчике вечно. Но если бы все знали, на что способна сода, покупать новые упаковки приходилось бы чаще.

stock.adobe.com

Сода вполне может заменить многие средства бытовой химии, в частности ее можно использовать для чистки белых кроссовок. Для этого нужно смешать соду с небольшим количеством воды так, чтобы получилась паста, нанести ее на загрязненные места с помощью зубной щетки, губки или даже старых колготок, оставить для воздействия, а затем смыть.

Крахмал и молоко

Если на кроссовках появились заломы, в которые въелась грязь, можно попробовать их очистить таким способом. Взять немного картофельного крахмала, смешать с молоком, чтобы получилась паста, нанести на кроссовки и дать высохнуть, а затем удалить остатки с помощью губки.

Мицеллярная вода

Да, мицеллярка работает! Это средство подходит не только для снятия макияжа, но и для чистки белых кроссовок в домашних условиях. Нанесите средство с помощью губки или тканевой салфетки на загрязнения, слегка потрите, а затем удалите средство. Кроссовки снова станут белыми.

Лимонный сок

Это натуральный и достаточно сильный отбеливатель. Нанесите несколько капель на небольшой участок, чтобы оценить, можно ли его использовать с тем материалом, из которого изготовлены кроссовки. Если проблем не возникло, подготовьте чистящую пасту.

stock.adobe.com

Состав такой:

• 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,

• 2 две столовые ложки стирального порошка,

• 1 столовая ложка перекиси водорода,

• 1 чайная ложку соды.

Нанесите на кроссовки, оставьте на 10 минут и смойте. Если лимона под рукой не оказалось, вместо него можно использовать столовый уксус в том же количестве, не перепутайте с эссенцией, это разные вещи.

Стиральная машинка

Такой способ подходит не для всех кроссовок, а только для тех, которые изготовлены из ткани. Перед стиркой стоит замочить их в воде с моющим средством, это может быть кислородный отбеливатель или любое другое жидкое средство для стирки.

stock.adobe.com

Порошками пользоваться не нужно, так как они могут не полностью растворяться в воде и оставлять следы. После замачивания каждый кроссовок стоит положить в отдельный тканевый мешок и запустить стирку. Если нет специального режима для спортивной обуви, выбирайте деликатную или ручную стирку, ставьте температуру не более 30 градусов и отключите отжим и сушку. В противном случае свойства клея, которым проклеена подошва и другие детали, могут измениться, и подошва отвалится или деформируется.

Что дальше

На этом манипуляции не заканчиваются. Кроссовки нужно также протереть изнутри. Возьмите тканевую салфетку, смочите уксусом или перекисью водорода и протрите внутренние стенки. А затем делаем следующие действия.

1. Набиваем кроссовки бумагой изнутри, это может быстрее удалить лишнюю влагу и сохранить форму.

2. Ставим вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

3. После высыхания бумагу удаляем и вставляем шнурки и стельки.

Кстати, если планируете убрать кроссовки на хранение, не кладите в одну коробку несколько пар, чтобы не испортить форму обуви.