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40 минут назад

Как сделать светильник-гармошку своими руками: видео

Дарья Амосова

Блог @illusory_home посвящен дому, ремонту и проектам, которые можно воплотить своими руками. Автор страницы Ангелина сняла ролик с инструкцией, как сделать светильник-гармошку на стену своими руками. Подробную инструкцию блогер также расписала в закрепленных «историях» Instagram. Ролик набрал 41 тысячу просмотров и 726 лайков.

Для проекта понадобятся полые болты, абажур, патрон для лампочки, лак и древесина. Сперва из бумаги необходимо вырезать макеты — они будут образцом для брусков. Затем из дерева необходимо вырезать заготовки, крепеж и остальные детали. После — скрепить все дощечки с помощью полых болтов. В финале нужно покрыть конструкцию бесцветным лаком. Ангелина посоветовала не использовать для поделки сосну, так как эта древесина оказалась слишком мягкой.

В комментариях отметили мастерство девушки.

«Потрясающе!», «Золотые руки!», «Вы мастерица! Просто слов нет», «Я не перестаю удивляться», — пишут подписчики.

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Дом и сад,Видео,
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