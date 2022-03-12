Как сделать светильник-гармошку своими руками: видео

Блог @illusory_home посвящен дому, ремонту и проектам, которые можно воплотить своими руками. Автор страницы Ангелина сняла ролик с инструкцией, как сделать светильник-гармошку на стену своими руками. Подробную инструкцию блогер также расписала в закрепленных «историях» Instagram. Ролик набрал 41 тысячу просмотров и 726 лайков.

Для проекта понадобятся полые болты, абажур, патрон для лампочки, лак и древесина. Сперва из бумаги необходимо вырезать макеты — они будут образцом для брусков. Затем из дерева необходимо вырезать заготовки, крепеж и остальные детали. После — скрепить все дощечки с помощью полых болтов. В финале нужно покрыть конструкцию бесцветным лаком. Ангелина посоветовала не использовать для поделки сосну, так как эта древесина оказалась слишком мягкой.