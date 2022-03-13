Как снизить расходы на ремонт квартиры

На фоне всех изменений на российском рынке и роста цен на стройматериалы для многих россиян стал актуальным вопрос, что делать с ремонтом: отложить до лучших времен или все-таки заняться им.

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Как грамотно уменьшить затраты на отделочные материалы и на работу строительной бригады, "Российской газете" рассказал Кирилл Аксенов, член секции Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы РФ по строительству и ЖКХ:

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- Необходимо изменить сам подход к ремонту.

Пункт первый: Заключение договора с подрядчиком

Сначала нужно определиться, что сделать обязательно, а что может подождать и что вы можете сделать сами.

В этом вопросе важно учитывать не только свои предпочтения, но и обговорить все моменты со специалистом. Он обозначит действительно важные работы для бригады, без которых не обойтись. И документально зафиксирует их. Так формируется прозрачность во взаимоотношениях "заказчик-подрядчик".

Помните, в документе не должно быть никаких расценок от "цена за м² квартиры". Только полная калькуляция на ремонт: перечень видов работ, с указанием количества и расценки за единицу. Только так можно увидеть необходимое количество материала на каждый вид работ. И подключить оптимизацию: снижение себестоимости при сохранении качества.

Новостройке нужен дизайнер. Если у вас новостройка, то здесь, с одной стороны, проще. Вы можете снизить затраты на проведение демонтажных работ, в каких-то домах даже на проведение подготовительных работ, отделку стен, пола и потолка.

Но, с другой стороны, важно правильно все спроектировать. Самый лучший вариант - работа с дизайнером. Но если у вас нет средств на такого специалиста, то есть вариант изучить информацию самостоятельно в интернете. Или найти специальные предложения от строительно-отделочных организаций, часто они предлагают дизайн-проект в подарок.

Заключать договор на ремонтные работы оптимально перед приемкой квартиры от застройщика. В этом случае ваш подрядчик будет принимать квартиру от застройщика вместе с вами.

Перечень работ в документации согласовывайте заранее, согласно договору долевого участия (ДДУ). При необходимости можно заключить дополнительное соглашение, но есть вероятность, что оплата этих работ ляжет на плечи застройщика согласно ДДУ.

Помните! Как бы ни хотелось поскорее принять квартиру, не подписывайте "Акт приема-передачи" без тщательного осмотра квартиры экспертом. Иначе исправление всех недочетов будет за ваш счет, а это могут быть существенные потери вашего бюджета.

Пункт второй: Затраты на ремонт

Начнем с материалов. Их можно поделить на три группы: инженерные сети, черновые и чистовые.

Инженерные сети - это ваша безопасность, в этом вопросе лучше не экономить. Нельзя покупать дешевые кабели, автоматы, трубы, но можно упростить схемы разводки электрики: меньшее количество групп - меньшее количество автоматов и меньшее количество кабелей, соответственно.

То же самое можно проделать и с разводкой воды. Заменяем коллекторную группу на тройниковую систему, трубы выбираем армированные полипропиленовые и обязательно делаем опрессовку гидропрессом под давлением.

Важно отметить, что использование полипропиленовых труб - это простой способ сэкономить, но при этом грамотно вложить средства. Он существенно дешевле шитого полиэтилена, но по эксплуатационным характеристикам не уступает: заявленный срок службы 50 лет.

Черновая отделка сэкономит деньги. Основа качественного ремонта - черновая отделка. И именно она - "спасательный круг" на сегодняшний день. При условии качественно проведенных работ, оштукатуренные стены не потребуют ремонта на протяжении многих лет.

Если отклонения от плоскости стен велики, то может потребоваться много материала, сами работы будут сложными и долгими. Соответственно, может ударить по карману и отразиться на времени проведения ремонта. Поэтому в случаях неровных стен и потребности в утеплении лучше рассмотреть вариант работ с гипсокартоном.

Можно использовать интерьерное решение фактурной декоративной штукатуркой, на которой визуально не будет видно неровностей стен. Такое решение будет еще экономически выгоднее, чем использование гипсокартонного листа.

Не стоит включать перфекционизм в черновой отделке: откажитесь от идеальных сложных и дорогостоящих решений - выбираем наиболее выгодный вариант в соответствии с экономической составляющей.

Декор: выгодные варианты. Не стоит переплачивать и при декорировании в ремонте: есть множество бюджетных вариантов.

Например, интересный и популярный вариант с эффектом потрескавшихся стен, кракелюр, можно сделать самостоятельно без дорогостоящей декоративной штукатурки.

Рецепт прост: базовую шпатлевку наносим толстым слоем на стену, затем начинаем греть поверхность строительным феном при 250-300 градусах. Важно дуть не в стену, а вскользь, вдоль поверхности. От быстрого высыхания верхний слой растрескивается на поверхности из-за ненормативных усадок - и шпатлевка прекрасно колеруется концентрированными колорантами.

Можно самостоятельно сделать имитацию бетона без дорогой декоративной штукатурки. Как это обычно делают: штукатурят раствором стену, затем шпаклюют, грунтуют, создают "рисунок" и снова штукатурят дорогостоящей штукатуркой

А зачем все эти действия, скажите вы, если под толщей всех слоев - уже есть тот самый бетон, который "имитируют". Есть дизайнеры, которые не скрывают следы от опалубочной конструкции, не маскируют стыковочные швы. А всячески обыгрывают их наличие, делают акценты. Смягчить грубость такого дизайнерского приема можно с помощью правильного света, подобранной мягкой мебели и предметов декора.

Бюджетные перегородки. Что касается перегородок, то по всем характеристикам - звукоизоляции, влагостойкости и прочности - лучше перегородок за две тысячи и даже три тысячи рублей за квадратный метр.

Старая добрая перегородка из кирпича выигрывает у современных конкурентов по показателям качественных характеристик, не говоря о цене.

Такая же история и со штукатуркой: можно взять цемент и песок - сделать смесь в 4-6 раз дешевле, чем гипсовая штукатурка с полки гипермаркета.

А на кухне можно использовать для фартука вместо кафельной плитки облицовочную панель из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) или акрила. Как вариант экономии средств, в туалете можно вместо плитки поклеить моющиеся обои или сделать кафель до высоты в один метр - дальше покрасить.

Пункт третий: Оплата работы бригады

В этом пункте важны два момента: перечень работ, который вы зафиксировали с исполнителем, и срок выполнения ремонта.

Для экономии в первом случае вы можете убрать из перечня работ те, которые готовы провести самостоятельно. Например, поклейка обоев, грунтование и покраска стен, демонтажные работы, вынос и вывоз мусора, подъем материалов, защитное укрытие пола, окон, дверей, уборка, возведение гипсокартонных перегородок. Все это по силам новичку.

А вот "мокрые", сантехнические и электрические работы лучше доверить специалистам - здесь цена ошибки будет высока.

Можно сэкономить, без ухудшения качества, сократив сроки ремонта. Вот несколько советов.

Внедряйте технологии "сухого ремонта", которые сократят сроки высыхания оснований до 1,5 месяца. Сухие виды штукатурок появились в нашей стране еще в 50-х годах прошлого века. Перегородки из бруса наполнялись минераловатным или войлочным утеплителем и обшивались с двух сторон листами гипсокартона.

Сухой строганный брус 95*45*3 метра как минимум вдвое дешевле аналогичного ПС 6(100*50). Каркасную перегородку или лист гипсокартона, приклеенный на сухую монтажную смесь, можно шпатлевать практически сразу, в отличие от любой "мокрой" штукатурки, которая сохнет 10 мм слоя в неделю. И это при идеальных условиях температуры и относительной влажности.