Бытовые лайфхаки 90-х, которые актуальны сегодня

В отличие от эпохи дефицита магазины в девяностые годы были наполнены товарами, но доступны они были далеко не всем. Массовая безработица и либерализация цен существенно ударили по кошелькам граждан. «Рамблер» вспомнил бытовые лайфхаки этой эпохи.

Фото: Кадр из фильма «Настя» Кадр из фильма «Настя»

Чайные пакетики

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Пережившие девяностые годы жители СНГ прекрасно помнят традицию заваривать чайный пакетик до тех пор, пока он придавал воде хоть какой-то цвет. Самые стойкие пакетики выдерживали до трех завариваний. Экономные бабушки умудрялись собирать использованные пакетики и заваривать их в чайнике еще раз. Вкуса чая, конечно, уже не было, но цвет еще сохранялся.

Капроновые колготки

Непрочный, но обязательный элемент женского гардероба требовал не только аккуратной носки, но и изобретательности. Поэтому «стрелку» на колготках ликвидировали с помощью бесцветного лака для ногтей и продолжали носить их до полного выхода из строя. После чего постиранные колготки использовались как тряпки в быту или веревки для подвязывания огурцов в огороде.

Тушь и губная помада

Засохшую тушь реанимировали не только собственной слюной — в девяностые годы это уже редко практиковалось — но и дешевыми каплями для глаз. Получалось даже лучше. Остатки губной помады обычно выковыривали спичкой с намотанной на нее ватной головкой, а самые бережливые красотки собирали остатки разных помад, топили их на водяной бане, получая новый цвет, и заливали массу в тюбик, который на некоторое время помещали в холодильник — до застывания. И пользовались заново.

Марля и вата

Памперсы и средства женской гигиены в то время только появились и стоили дорого. Поэтому в обиходе женщины по старинке пользовались ватно-марлевыми изделиями собственного изготовления, оставляя прокладки, тампоны только для важного выхода, а в случае с памперсами — для визита ребенка к врачу.

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