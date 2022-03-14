5 способов использования глицерина в быту

Область применения глицерина весьма обширна. Его используют в медицине, фармацевтике, косметологии, в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и многих других отраслях. В материале "Рамблера" читайте о том, как с пользой применять глицерин в быту.

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Защита от пыли

Глицерин отлично работает как пылеооталкивающее средство. Он создает на поверхности предметов тонкую невидимую пленку, которая хорошо защищает от пыли. Во время уборки просто нанесите пару капель глицерина на тряпку и протрите мебель и другие предметы, как обычно.

Избавление от пятен

Стойкие пятна от ягод, с которыми не справились стиральные порошки и другие средства, можно попробовать удалить с помощью глицерина. Его необходимо нанести на пятно и оставить примерно на час. По истечении указанного времени вещь следует ополоснуть в соленой воде. Если от глицерина останется жирный след, его можно легко удалить любым средством для мытья посуды или обыкновенной водкой.

Блестящий пол

Любому напольному покрытию (линолеум, ламинат, паркет) можно легко придать зеркальный блеск, если вымыть его с глицерином. В воду достаточно добавить всего пару капель средства, и полы буквально засияют.

Полировка зеркал

Как и в случае с защитой мебели от пыли, глицерин создает защитную пленку и на зеркальных поверхностях. Плюс тот же трюк поможет против запотевания. Сухая тряпка из микрофибры и пара капель глицерина сотворят чудо в вашей ванной комнате.

Уход за изделиями из кожи