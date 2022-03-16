Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Как убрать жир со сковороды без вреда для труб: видео

Мира Маркина

Пользовательница TikTok показала, как безопасно удаляет жир со сковороды, используя пищевую фольгу. Канадка под ником @hollydormer утверждает, что этот способ «гениален» и не вредит трубам. Девушка кладет лист алюминиевой фольги на раковину, утрамбовывая его по форме слива. После готовки девушка выливает остатки масла в фольгу и ждет, пока оно не превратится в твердый массивный блок. Затем нужно взять фольгу за кончики и выбросить в мусорное ведро.

Простой лайфхак набрал почти пять миллионов просмотров. В комментариях пользователи благодарят девушку.

«Я всегда использовала бумажное полотенце, чтобы впитать масло, но и попробую это», «Боже мой. Абсолютно гениально, буду так теперь делать», — отмечают пользователи.

Другие зрители отметили, что жир лучше не выбрасывать, а использовать повторно.

«Я всегда храню его и готовлю на нем множество блюд: яйца, макароны и гамбургеры«, «Вы только что выбросили жидкое золото».

Почему жир нельзя просто слить в раковину?

Это приводит к образованию засоров: животный жир не растворяется в воде. Внутри канализации, где в основном низкая температура, жир застывает и становится твердым. Со временем отложения становятся толще, к ним прилипают остатки пищи. В итоге это приводит к поломке труб и засорам.

Ранее «Рамблер» делился видео-рецептом приготовления настоящего грузинского хачапури по-аджарски.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители