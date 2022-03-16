Как убрать жир со сковороды без вреда для труб: видео

Пользовательница TikTok показала, как безопасно удаляет жир со сковороды, используя пищевую фольгу. Канадка под ником @hollydormer утверждает, что этот способ «гениален» и не вредит трубам. Девушка кладет лист алюминиевой фольги на раковину, утрамбовывая его по форме слива. После готовки девушка выливает остатки масла в фольгу и ждет, пока оно не превратится в твердый массивный блок. Затем нужно взять фольгу за кончики и выбросить в мусорное ведро.

Простой лайфхак набрал почти пять миллионов просмотров. В комментариях пользователи благодарят девушку.

«Я всегда использовала бумажное полотенце, чтобы впитать масло, но и попробую это», «Боже мой. Абсолютно гениально, буду так теперь делать», — отмечают пользователи.

Другие зрители отметили, что жир лучше не выбрасывать, а использовать повторно.

«Я всегда храню его и готовлю на нем множество блюд: яйца, макароны и гамбургеры«, «Вы только что выбросили жидкое золото».

Почему жир нельзя просто слить в раковину?