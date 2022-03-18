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4 часа назад

6 эффективных способов удалить пятна с белой одежды

Мария Иглина

Многие сталкиваются с проблемой пятен на любимой одежде, особенно, если предмет гардероба белого цвета. И порой кажется, что справиться с этим невозможно. Однако на сегодняшний день существует множество способов удаления пятен с белой одежды. И если их знать, то можно избежать паники и вернуть предмету первоначальный белоснежный вид. "Рамблер" расскажет о нескольких проверенных и эффективных методах.

6 эффективных способов удалить пятна с белой одежды
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Действуем быстро

Если на белом предмете одежды появилось пятно, то в тот же момент необходимо предпринять все необходимые меры для спасения любимой вещи. Так, знающие женщины уже давно носят в своей сумке карандаш-пятновыводитель, который способен мгновенно удалить пятно, даже от красного вина.

Если подобного приспособления под рукой нет, а действовать нужно быстро, то необходимо намочить пятно, чтобы оно не впиталось окончательно в ткань.

Лучше поздно, чем никогда

Многие думают, что старое пятно на белой одежде не спасти, однако они ошибаются. Например, пятно от жира можно удалить с помощью картофельного крахмала или талька. Необходимо посыпать загрязненный участок абсорбентом и накрыть на пару часов хлопчатобумажным полотенцем, сверху придавленным грузом.

Кроме этого, популярностью пользуется метод отбеливания при помощи белого уксуса и перекиси водорода. А самым эффективным по праву считается раствор из хлорки и холодной воды в пропорции один к одному.

Если ни одна из ваших попыток спасти белую вещь так и не увенчалась успехом, не расстраивайтесь, поскольку вы всегда можете довериться в руки профессионалов.

Дом и сад,
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