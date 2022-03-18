Как часто нужно менять губки для мытья посуды

Как бы часто хозяйка ни убиралась на кухне, некоторые предметы по-прежнему остаются опасными для здоровья. Ссылаясь на данные исследования, дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что на губках и салфетках для мытья посуды может содержаться более 350 видов опасных бактерий, в частности, патогенных.

Способствуют размножению бактерий остатки пищи, влажная теплая среда на губке и длительное использование. «Обязательно храните губки для мытья посуды в сухом виде, тщательно отжимая и размещая их в специальных отсеках-держателях. Предварительно очистите их от остатков пищи и жира», — посоветовала дерматовенеролог. Например, в семье из двух человек требуется менять изделие примерно раз в месяц, а когда людей в квартире больше — каждую неделю или две. При этом чаще всего заменять следует поролоновые губки и те, которые стали неприятно пахнуть или изменили цвет.

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Наталья Жовтан рекомендует отдавать предпочтение более экологичным средствам из люфы, бамбука, джута. «Салфетки из бамбукового волокна или микрофибры более износостойкие, а их дезинфекцию раз в неделю можно проводить в обычной микроволновой печи. Просто оставьте сухую салфетку на 30 секунд на два-три цикла», — добавила специалист. Она также отметила, что губками, предназначенными для гигиены столовых приборов, нельзя мыть сырые овощи, убирать мусор со столешницы, обрабатывать поверхности после разделки мяса или рыбы или наводить чистоту в раковине. Для этих целей эксперт советует использовать одноразовые бумажные или нетканые полотенца, пишет «Москва 24».