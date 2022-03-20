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1 час назад

Как превратить старую кухню в новую за 2000 рублей: видео

Мира Маркина

Цены на строительные материалы растут, и затевать ремонт сейчас, - кажется, не самое лучше время. Однако необязательно покупать новую кухню, можно самостоятельно обновить старую. Пользователи TikTok делятся в соцсети видео, как делают из уже неактуальной мебели в своей квартире стильную и современную.

Так, для того, чтобы обновить кухню @eto_budet_dom понадобилось всего две тысячи рублей. Для начала необходимо снять с петель фасады и, если она есть, пленку с них при помощи строительного фена. После необходимо обезжирить поверхности, покрыть их грунтовкой и несколькими слоями нужной краски. Помимо цвета, можно заменить на кухне ручки дверей на новые.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Ранее мы рассказывали, как составить идеальный набор продуктов на неделю.

Дом и сад,Видео,
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