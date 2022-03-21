Зачем сыпать в пылесос стиральный порошок

Для облегчения уборки в доме есть множество лайфхаков. Некоторые известны довольно давно, другие начали применять совсем недавно. Какие-то секреты не вызывают никаких вопросов, другие же способны сильно удивить. Например, кому-то пришло в голову однажды добавить стиральный порошок в пылесос. В итоге этим лайфхаком сейчас пользуются многие хозяйки. Для чего, читайте в материале "Рамблера".

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Вряд ли кто-то поспорит с тем, что пылесос практически незаменимый помощник во время уборки, эффективно и быстро удаляющий пыль и другие мелкие частички с любых поверхностей. Пылесос всасывает в себя грязь и пыль в специальную емкость внутри. Внутрь пылесоса отправляется и всасываемый воздух. Но в отличие от пыли и прочего мусора, воздух не остается в этой емкости, а проходит через систему фильтров и возвращается обратно в комнату.

Наверняка вы замечали, что иногда после этого чувствуется запах пыли. И даже тщательная чистка пылесоса порой не способна дать результат, особенно, если ваш помощник в уборке с вами много лет.

Избавиться от этой проблемы и поможет лайфхак со стиральным порошком. Достаточно добавить в пылесборник пару столовых ложек стирального порошка и вместо запаха пыли ваш дом наполнится свежестью и приятным ароматом.