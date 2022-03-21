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1 час назад

Как вырастить на подоконнике огород из старого салата: видео

Мира Маркина

Блогер @elena_kuznetsova_89 показала в ролике, как вырастить на подоконнике салат. Нужно купить небольшой кочан (у Елены — салат Айсберг) и отрезать верхние листья, оставив от салата примерно пять сантиметров. Затем его нужно достать из пластикового горшочка, пересадить в готовую почву и поливать. Елена обещает, что через неделю вырастет новый и вкусный салат.

Ролик набрал 45 тысяч лайков. Подписчики в комментариях хвалятся успехами: «У меня растет! Ура! Да такой пушистый!», «Мы так делали. Все выросло», «Я так весной делаю, только сажаю в теплице, и, едим пока свой, посеянный вырастает».

Часть подписчиков жалуется, что салат не растет или растет горьким и невкусным.

Блогер отвечает, что, вероятно, дело в нехватке солнечного света. Подписчица посоветовала использовать фитолампы:

«Растет, но горький. Новый посадили свой, с фитолампами, все супер и быстро».

Кроме того, в комментариях нашелся совет для тех, у кого дома нет почвы для посадки

«Можно прям горшок в воду поставить, точно так же вырастут. И лучше не срезать листочки, а поотрывать их, маленькие оставить, они и вырастут».

Ранее «Рамблер» показывал, как составить идеальный набор продуктов на неделю.

Дом и сад,Видео,
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