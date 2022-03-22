4 моющих средства, которые можно сделать своими руками.

Не всегда есть возможность приобрести профессиональное чистящее средство — но на помощь могут прийти домашние рецепты.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Четыре домашних способа приготовить моющее средство перечислило издание WomanHit.

Домашний пятновыводитель — для него понадобится несколько литров чистой воды и половина стакана хлорного отбеливателя. Можно добавить и половину стакана порошкового моющего средства для посудомоечной машины. Смешайте все ингредиенты в пластиковой или эмалированной посуде, нанесите получившееся средство на вещь в месте загрязнения, дайте впитаться и после этого отправьте в стиральную машину в обычном режиме. Сначала протестируйте средство на маленьком участке цветной вещи, чтобы не испортить ее.

Жидкость для мытья зеркал. Домашнее средство для чистки стекла тоже можно сделать своими руками: возьмите четверть стакана спирта (70%), половину стакана обычного уксуса и немного эфирного масла. Раствор залейте в емкость с распылителем. Нанесите средство на бумажное полотенце и растирайте по поверхности. Это средство может быстро высохнуть и оставить разводы.

Средство для очистки столовых приборов. Возьмите губку, смочите ее уксусом, лимонным соком, посыпьте солью. Осторожно протирайте металлическую поверхность, чтобы не оставить царапин, после этого протирайте сухой мягкой тканью.

Средство для мытья кухонной техники — плиты, гриля, тостера. Нужен раствор аммиака. Он очень ядовит, поэтому работайте в маске и не подпускайте к области обработки детей и домашних питомцев. В две трети воды добавьте одну треть аммиака, чтобы максимально обезопасить себя. Добавьте немного чистящего средства для посуды. Половину стакана получившегося раствора используйте на три литра воды. Наденьте перчатки и, по возможности, держите небольшие приборы над раковиной. Мягкой губкой протирайте загрязненную поверхность аммиачным раствором, после чего тщательно протирайте мокрой тряпкой.