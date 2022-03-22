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3 часа назад

Как автомобильная свеча поможет разрезать стекло, если под рукой не оказалось стеклореза

Car.ruCar.ru

Автомобилисты не так часто сталкиваются с необходимостью делить стекло на части. Но что делать, если настанет такой момент, а под рукой не окажется специального инструмента? В таком случае может помочь автомобильная свеча.

Как автомобильная свеча поможет разрезать стекло, если под рукой не оказалось стеклореза
Фото: Car.ruCar.ru

Многие полагают, что разрезать стекло на части можно только при помощи специального приспособления - стеклореза. Но не всегда нужно бежать в строительный магазин и приобретать такой инструмент, особенно если под рукой есть свеча из топливной системы автомобиля, отжившая свой срок.

Заметим, что при создании приспособления для резки стекла потребуется раскалывать керамику. Так как данное действие представляет опасность для здоровья, лучше всего подготовить дополнительную защиту в виде очков. Для создания стеклореза можно взять любую автомобильную свечу.

Напомним, что в конструкции свечи предусматриваются керамические элементы. Данный материал отличается повышенной плотностью и имеет острую основу. При неправильном обращении он может повреждаться и откалываться. Интерес в данном случае представляет не сама свеча, а ее составляющие, изготовленные из керамики.

Сперва следует отколоть керамические детали - для этого нужно положить свечу на прочную основу и нанести несколько ударов тяжелым предметом. Свеча должна лопнуть и расколоться. После этого нужно собрать осколки и выбрать самый подходящий для изготовления острого лезвия. Еще одно приспособление, которое понадобится для создания стеклореза - деревянный брусок.

Нужно расколоть ее конец, чтобы вставить в получившееся отверстие керамический осколок. Фиксировать конструкцию можно при помощи веревки или скотча. После этого стеклорез можно применять по назначению - он эффективно справится с задачей по резке стекла.

При выполнении работ рекомендуется использовать прочные очки и перчатки, чтобы не получить повреждений.

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