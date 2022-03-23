Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
2 часа назад

5 лайфхаков, чтобы сделать уборку быстрее и проще

WomanHit.ruWomanHit.ru

Используйте наши советы, а выходные оставьте для прогулок.

5 лайфхаков, чтобы сделать уборку быстрее и проще
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Разделяй и властвуй

Полноценная уборка занимает очень много времени и сил. Чтобы не тратить на нее все выходные, разделите комнаты или действия. Например, можно убирать по комнате вечером — на нее одну уйдет немного времени. Или заливать поверхности ванной/кухни чистящим средством до работы, а мыть — уже после нее.

Превентивные меры

Поищите лайфхаки, которые предотвратят само загрязнение — это всегда проще, чем регулярно тратить время на уборку. Например, избавиться от пыли на шкафах помогут обычные листы А4. Жир и грязь «оседают» на листах, поэтому достаточно будет заменить бумагу. А от грязи в прихожей, которая всегда натекает с обуви в непогоду, поможет коробка с камнями. Используйте ее как поддон — вся грязь останется внутри, а не на полу, и подошва просохнет.

Все по плану

Во время уборки всегда двигайтесь сверху вниз: сначала протирайте пыль на шкафах и мебели, убирайте раскиданные вещи и меняйте постельное белье, и лишь затем пылесосьте. А мытье полов — всегда завершающий этап. Также важно заранее продумать маршрут и двигаться от труднодоступных уголков квартиры по направлению к входной двери.

Дело техники

Подумайте о том, какой функционал можно «делегировать» бытовой технике. Например, робот-пылесос — незаменимый помощник. Современные модели сделают почти все за вас.

Вспоминаем химию

Хорошо продумайте, чем именно будете убираться. И уж точно не стоит все мыть одним средством. Разные поверхности требуют разных составов, а правильно подобранный намного легче и быстрее справляется с поставленной задачей. Например, от известкового налёта хорошо помогают содержащие кислоту средства и абсолютно неэффективны мыльные растворы. Спирт является сильным растворителем, с его помощью можно убирать локальные загрязнения, а раствор спирта отлично подойдет для зеркал и стекол. Для прочистки засоров, как правило, применяются щелочные средства.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители