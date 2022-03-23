5 лайфхаков, чтобы сделать уборку быстрее и проще

Используйте наши советы, а выходные оставьте для прогулок.

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Разделяй и властвуй

Полноценная уборка занимает очень много времени и сил. Чтобы не тратить на нее все выходные, разделите комнаты или действия. Например, можно убирать по комнате вечером — на нее одну уйдет немного времени. Или заливать поверхности ванной/кухни чистящим средством до работы, а мыть — уже после нее.

Превентивные меры

Поищите лайфхаки, которые предотвратят само загрязнение — это всегда проще, чем регулярно тратить время на уборку. Например, избавиться от пыли на шкафах помогут обычные листы А4. Жир и грязь «оседают» на листах, поэтому достаточно будет заменить бумагу. А от грязи в прихожей, которая всегда натекает с обуви в непогоду, поможет коробка с камнями. Используйте ее как поддон — вся грязь останется внутри, а не на полу, и подошва просохнет.

Все по плану

Во время уборки всегда двигайтесь сверху вниз: сначала протирайте пыль на шкафах и мебели, убирайте раскиданные вещи и меняйте постельное белье, и лишь затем пылесосьте. А мытье полов — всегда завершающий этап. Также важно заранее продумать маршрут и двигаться от труднодоступных уголков квартиры по направлению к входной двери.

Дело техники

Подумайте о том, какой функционал можно «делегировать» бытовой технике. Например, робот-пылесос — незаменимый помощник. Современные модели сделают почти все за вас.

Вспоминаем химию