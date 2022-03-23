Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+12° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали о самой энергозатратной бытовой технике

Мира Маркина

О самых неэкономичных с точки зрения потребления электроэнергии бытовых приборах Ura.ru рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

Россиянам рассказали о самой энергозатратной технике
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самая энергозатратная техника в быту – это стиральная машина, чайник, утюг и пылесос. Частое использование кипятильника также отразится на показаниях счетчика. Чтобы не разориться на оплате счетов, эксперт рекомендовал переводить перечисленные выше электроприборы в ночной режим и после 23:00 использовать по двухтарифным счетчикам.

«Если кто-то сможет свой образ жизни так поменять, то он увидит, что почти в два раза сократиться количество потребляемой электроэнергии», — отметил юрист.

Специалист рекомендовал отключать питание некоторых приборов. В случае с ноутбуками такой шаг поможет продлить жизнь батарее, установленной внутри. Телевизоры, музыкальная бытовая техника и компьютеры потребляют электроэнергию в том числе в режиме ожидания. Поэтому в целях экономии их также можно отключать от сети.

Ранее мы рассказывали о том, как сделать роллы «Филадельфия» и сэкономить на доставке из суши-бара.

Дом и сад,Константин Крохин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители