Россиянам рассказали о самой энергозатратной технике

О самых неэкономичных с точки зрения потребления электроэнергии бытовых приборах Ura.ru рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

Самая энергозатратная техника в быту – это стиральная машина, чайник, утюг и пылесос. Частое использование кипятильника также отразится на показаниях счетчика. Чтобы не разориться на оплате счетов, эксперт рекомендовал переводить перечисленные выше электроприборы в ночной режим и после 23:00 использовать по двухтарифным счетчикам.

«Если кто-то сможет свой образ жизни так поменять, то он увидит, что почти в два раза сократиться количество потребляемой электроэнергии», — отметил юрист.

Специалист рекомендовал отключать питание некоторых приборов. В случае с ноутбуками такой шаг поможет продлить жизнь батарее, установленной внутри. Телевизоры, музыкальная бытовая техника и компьютеры потребляют электроэнергию в том числе в режиме ожидания. Поэтому в целях экономии их также можно отключать от сети.