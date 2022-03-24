Инструкция: как сделать так, чтобы джинсы не протирались

Если вы имеете лишний вес или ваши ноги имеют уникальную форму, которая не подходит под обычный крой джинс, вы наверняка сталкивались с тем, что некоторые вещи протирались в неожиданных местах. Существует несколько способов сделать так, чтобы они были более долговечными и не протирались. Об этом — в материале “Рамблера”.