Инструкция: как сделать так, чтобы джинсы не протирались

Если вы имеете лишний вес или ваши ноги имеют уникальную форму, которая не подходит под обычный крой джинс, вы наверняка сталкивались с тем, что некоторые вещи протирались в неожиданных местах. Существует несколько способов сделать так, чтобы они были более долговечными и не протирались. Об этом — в материале “Рамблера”.
Способ 1: Обработка парафином
- Возьмите чистые, а лучше новые джинсы и бесцветный парафин
- Натрите парафином места, где джинсы протираются чаще всего
- Особое внимание уделите швам и сделайте так, чтобы следы парафина на них были несильно заметны
- Повторяйте процедуру после каждой стирки или раз в неделю при активной носке джинс
Способ 2: Старые колготки
- Возьмите старые шерстяные колготки
- Разрежьте их на лоскуты
- Пришейте лоскуты к внутренней стороне джинс в местах, где они протираются сильнее всего
- Проверьте, чтобы швы были незаметны с лицевой стороны
- Если не получилось самостоятельно, можно отнести джинсы в ателье
Способ 3: Второй слой джинс
- Возьмите заплатку из джинсовой ткани
- Пришейте ее мелкими строчками к внутренней стороне джинс
- Пройдитесь нитками еще раз для того, чтобы укрепить заплатку
- Она может протираться раньше, чем внешняя сторона джинс, поэтому следите за ее состоянием
- Меняйте при необходимости