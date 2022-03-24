Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
4 часа назад

Инструкция: как сделать так, чтобы джинсы не протирались

Мария Каткова

Если вы имеете лишний вес или ваши ноги имеют уникальную форму, которая не подходит под обычный крой джинс, вы наверняка сталкивались с тем, что некоторые вещи протирались в неожиданных местах. Существует несколько способов сделать так, чтобы они были более долговечными и не протирались. Об этом — в материале “Рамблера”.

Инструкция: как сделать так, чтобы джинсы не протирались
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Способ 1: Обработка парафином

  1. Возьмите чистые, а лучше новые джинсы и бесцветный парафин
  2. Натрите парафином места, где джинсы протираются чаще всего
  3. Особое внимание уделите швам и сделайте так, чтобы следы парафина на них были несильно заметны
  4. Повторяйте процедуру после каждой стирки или раз в неделю при активной носке джинс

Способ 2: Старые колготки

  1. Возьмите старые шерстяные колготки
  2. Разрежьте их на лоскуты
  3. Пришейте лоскуты к внутренней стороне джинс в местах, где они протираются сильнее всего
  4. Проверьте, чтобы швы были незаметны с лицевой стороны
  5. Если не получилось самостоятельно, можно отнести джинсы в ателье

Способ 3: Второй слой джинс

  1. Возьмите заплатку из джинсовой ткани
  2. Пришейте ее мелкими строчками к внутренней стороне джинс
  3. Пройдитесь нитками еще раз для того, чтобы укрепить заплатку
  4. Она может протираться раньше, чем внешняя сторона джинс, поэтому следите за ее состоянием
  5. Меняйте при необходимости
Дом и сад,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители