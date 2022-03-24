Особое освещение может снизить распространение инфекций

Американские исследователи из Колледжа врачей и хирургов Вагелоса при Колумбийском университете показали, что использование света Far-UVC для освещения комнат поможет снизить распространение инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Благодаря этому воздух в закрытых помещениях будет так же безопасен, как воздух на улице. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Фото: Flickr Flickr

Ученое сообщество уже несколько десятилетий знало, что дальний ультрафиолет (UVC) способен быстро убивать бактерии и вирусы. Тем не менее UVC не пригоден для использования в закрытых помещениях, где бывают люди, так как он может повредить кожу и глаза. Некоторое время назад исследователи из Колумбийского университета предложили использовать коротковолновую область UVC — Far-UVC (около 222 нм). Такой свет так же эффективно уничтожает бактерии и вирусы и наносит меньше вреда человеческим клеткам. Но ранее исследования эффективности Far-UVC в снижении распространения инфекций проводились лишь в небольших экспериментальных помещениях.

Видео дня

В новом исследовании ученые проверили эффективность освещения Far-UVC в снижении инфекций в полноценной комнате с обычной вентиляцией. Воздухообмен в ней был такой же, как в жилом помещении или в офисе: три смены воздуха за час. Во время эксперимента в комнате распыляли суспензию бактерий Staphylococcus aureus. Золотистый стафилококк был выбран потому, что, согласно предыдущим данным, он менее чувствителен к Far-UVC, чем коронавирус. Когда концентрация стафилококка в комнате стабилизировалась, были включены Far-UVC лампы. Всего за 5 минут эти лампы уничтожили 98% бактерий. Низкая концентрация бактерий поддерживалась со временем, хотя бактерии поступали в комнату непрерывно.

Эффективность снижения вирусной нагрузки в закрытых помещениях обычно оценивают в эквивалентных сменах воздуха за час. Лампы Far-UVC очистили 184 эквивалентных смены воздуха в час. Другими методами удается очистить лишь 5–20 смен воздуха в час.