Как стирать одежду, чтобы продлить срок ее службы

Эксперт по уходу за одеждой Патрик Ричардсон и швея Жаклин Сава раскрыли продлевающие срок службы вещей способы стирки. Соответствующий материал появился в Chatelaine.

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В первую очередь специалисты посоветовали реже стирать предметы гардероба без критических загрязнений, поскольку трение вещей друг о друга в стиральной машине быстрее приводит к их износу. Кроме того, следует выбирать порошки с более щадящим составом и не использовать слишком много моющего средства, которое со временем накапливается в одежде и сокращает срок ее службы.

Помимо этого, эксперты порекомендовали не пренебрегать изучением информации, указанной на этикетках, так как нарушение правил обращения с тканью может обернуться порчей вещи. Также для одежды вредны вода слишком высокой температуры и горячий воздух сушильной машины, вместо которой предпочтительнее использовать специальные сушильные шары. В то же время, чтобы волокна деликатных тканей не деформировались под тяжестью влаги, подобные изделия рекомендуется сушить не вертикально, а горизонтально — например, на расстеленных полотенцах.