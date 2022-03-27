Почему не надо брать кредит в сложные времена

Многие россияне столкнулись с нехваткой финансов. Рост цен, увольнения, вынужденный переезд — малая часть причин, по которым люди берут сейчас в долг. Кто-то берет в долг у знакомых, кто-то — у банка. «Рамблер» поговорил с экспертами в области финансов и узнал, почему не надо впадать в панику и брать сейчас кредит.

Почему сейчас нельзя брать ни кредиты, ни в долг?

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Отвечает Вероника Чурсина, автор канала на «Яндекс.Дзен» о бытовой экономии, финансовой грамотности

Ключевая ставка. Брать кредиты сегодня, когда ключевая ставка Центробанка составляет 20%, не просто нельзя, а опасно. Это будут очень дорогие деньги. Ставка по кредитам всегда выше ставки ЦБ, и сегодня в среднем кредиты физическим лицам предлагают под 25-26%. При этом очень часто кредиты предполагают залог недвижимости. Это значит, что вы сами, своими руками, устраиваете себе фактическую ипотеку по процентной ставке обычного потребительского кредита и с неясными перспективами выплат.

Потенциальные сокращения. Многие работодатели сегодня готовятся затянуть пояса, в том числе — проводить сокращения. Вероятно, они будут снижать уровень зарплаты за счет «срезания» дополнительных выплат, бонусов, премий. А выплачивать кредит придется в любом случае.

Высокие проценты по выплатам. 18 марта на заседании Центробанка его глава Эльвира Набиуллина четко отметила, что высокая ключевая ставка (а значит, и ставки по кредитам) — вынужденная и временная мера. Если же вы возьмете кредит сегодня, то с вероятностью 99,9% банки не будут понижать ставки по выданным кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ. Даже если личного «дефолта» не случится, то все равно вы будете выплачивать неоправданно высокие проценты — и, возможно, будете делать это долгие годы.

Что делать, если кредит нужен?

Если есть потребность воспользоваться деньгами банков, могу посоветовать такую схему.

Заведите кредитную карту с большой кредитной линией и с максимальным грейс-периодом. Это льготный период, в течение которого вы сможете вернуть деньги без процентов.

Рассчитайте сумму, на которую ваша семья может прожить 3 месяца. Положите ее (либо из денег, заработанных прямо сейчас, или с «заначки») на срочный вклад. Условия — 3 месяца, максимальный процент, сейчас это может быть до 23% годовых.

Используйте для текущих покупок кредитку. Наличными деньгами гасите только минимальный ежемесячный платеж, если он предполагается по условиям вашей банковской карты.

После окончания срока вклада снимите деньги, погасите долг по кредитке полностью, а полученные проценты останутся у вас в виде пусть небольшой, но прибыли. Это единственный рациональный вариант использования банковских денег сегодня.

Что делать, если долг уже есть?

Отвечает Игорь Афонин, юриста и руководителя юридической компании «Афонин и партнеры».

В мою компанию за списанием долгов обращаются люди, которые из-за финансовых и жизненных трудностей перестали платить по кредиту. Разумеется, мы у них спрашиваем, на что пошли кредитные деньги. Часто люди даже не могут сказать, на что конкретно. Понятно, что они незаметно ушли на продукты, на коммунальные платежи, на то, чтобы детей в школу собрать.

Если вы возьмете деньги у банка, у вас их скоро не останется, а останется только долг.

Продолжать платить

Если у вас уже есть кредит и возникают сложности с оплатой, ни в коем случае нельзя брать для оплаты новый кредит, а тем более микрозаймы с их безумными процентами. Когда деньги придут через неделю, а платить по кредиту надо завтра, «займ до зарплаты» берут достаточно часто. Помните, что в таком случае вам потом придется отдавать намного больше. Проценты по микрозаймам доходят до 1% в день.

Если вы не можете оплатить очередной платеж, лучше его просрочить. И оплатить, когда уже сможете, но полностью.

Податься на банкротство

Для признания банкротом нужно доказать суду, что неплатежеспособность возникла не по вине должника. Например, уменьшилась зарплата, сократили с работы, пришлось уйти в декретный отпуск или на пенсию. Или увеличились расходы на лекарства, нужно проходить лечение, заботиться о больном родственнике и так далее.

После процедуры банкротства человек получает официальное определение суда о списании всех долгов. После этого он свободен и никому не должен.

Когда кредит — все же хорошая идея?

Отвечает Альфио Бардолла, финансовый тренер, предприниматель, автор 9 книг, основатель компании Alfio Bardolla Training Group.

Единственная веская причина для взятия долга — это увеличение способности производить деньги.

Можно выделить «хорошие» и «плохие» долги.

«Хорошие» долги — это те, которые приносят положительный cash flow [поток денег — прим.ред.]. Например, вы берете кредит на покупку дома, продаете его за большую сумму, и тогда этот долг финансово оправдан.