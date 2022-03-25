Инвестор дал рекомендации по покупке товаров впрок

Эксперт по финансам, трейдер и инвестор Никита Демин в беседе с «Мослентой» одобрил поведение россиян, приобретающих впрок товары первой необходимости и продукты питания, а также дал свои рекомендации.

По мнению эксперта, такое поведение оправдано в кризисное время. «Сегодня мы наблюдаем рекордное количество санкций в адрес нашей страны. Многие товары частично исчезают с рынка», — говорит он, отмечая, что в такой обстановке повышается актуальность приобретения впрок продуктов, которые люди используют каждый месяц. Это долго хранящиеся товары: крупы, лекарства, расходный материал на кухню, в ванную и в автомобиль — все это специалист советует приобрести «про запас».