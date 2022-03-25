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1 час назад

Инвестор дал рекомендации по покупке товаров впрок

Эксперт по финансам, трейдер и инвестор Никита Демин в беседе с «Мослентой» одобрил поведение россиян, приобретающих впрок товары первой необходимости и продукты питания, а также дал свои рекомендации.

Инвестор дал рекомендации по покупке товаров впрок
Фото: Алексей Мальгавко / КоммерсантъАлексей Мальгавко / Коммерсантъ

По мнению эксперта, такое поведение оправдано в кризисное время. «Сегодня мы наблюдаем рекордное количество санкций в адрес нашей страны. Многие товары частично исчезают с рынка», — говорит он, отмечая, что в такой обстановке повышается актуальность приобретения впрок продуктов, которые люди используют каждый месяц. Это долго хранящиеся товары: крупы, лекарства, расходный материал на кухню, в ванную и в автомобиль — все это специалист советует приобрести «про запас».

«Чтобы не создать дефицит на рынке, не нужно устраивать дома склад. Важно взять всего с запасом на несколько месяцев», — предостерегает Демин, уточняя, что стоит купить товары из расчета корзины на год, и за этот период без стресса и спешки перестроиться и найти замену импортным продуктам или же перейти на другое питание или лечение.

Ранее россияне назвали товары из списка закупок «на будущее». Ими оказались товары из раздела «бакалея», бытовая химия, предметы личной гигиены, лекарства и другие.

Дом и сад,Никита Демин,
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