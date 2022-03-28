Дерматолог предупредила россиян о вреде стирального порошка для кожи

«Порошок может навредить коже человека только при обострении экземы или другого воспалительного поражения кисти рук. В основной массе такого нет. Но только при ручной стирке, если есть заболевания кожи, хронические воспалительного характера, тогда да, напрямую повлияет», — заявила врач.