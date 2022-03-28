Дерматолог предупредила россиян о вреде стирального порошка для кожи

Дерматолог, косметолог, венеролог Зоя Константинова в беседе с Ura.ru предупредил россиян о том, что стиральный порошок в некоторых случаях может представлять опасность для здоровья человека.
«Порошок может навредить коже человека только при обострении экземы или другого воспалительного поражения кисти рук. В основной массе такого нет. Но только при ручной стирке, если есть заболевания кожи, хронические воспалительного характера, тогда да, напрямую повлияет», — заявила врач.
Также она подчеркнула, что немаловажным фактором является качество используемого порошка. По ее словам, в редких случаях после стирки могут проявляться аллергические реакции в виде дерматита.