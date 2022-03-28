Топ-7 самых опасных кухонных привычек

Существуют “невинные” привычки на кухне, которые могут влиять не только на вкус приготовленной пищи, но и на здоровье всей семьи. О некоторых из них расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту" Кадр из фильма "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

Не готовите ингредиенты заранее

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Если вы морально готовы приготовить блюдо по сложному рецепту и хотите, чтобы результат был отличным, то позаботьтесь об ингредиентах заранее. Возьмите нужное их количество, почистите и помойте, нарежьте, взвесьте и разложите на столе. В противном случае, проходя все этапы приготовления, вы рискуете внести суматоху, например, вовсе спалить блюдо или забыть о каком-либо ингредиенте.

Моете мясо в раковине

Любое мясо стоит ополоснуть водой, прежде чем отправлять на сковороду, в кастрюлю или духовку. Однако класть его в раковину для этого необязательно. Ведь на ее поверхности и на кухонной посуде могут оставаться микробы, потенциально опасные для организма (из числа тех, которые не гибнут во время термообработки).

Игнорируете температурный режим

Чаще всего в рецептах встречается указание нагреть посуду, в которой вы собираетесь готовить, на слабом или среднем огне. Не игнорируйте его. Но и не превышайте температурный режим, если в этом нет необходимости (в некоторых рецептах действительно требуется что-то сильно обжарить). Иначе вы рискуете получить угольки вместо вкусной трапезы.

Не даете мясу “отдохнуть”

Если вы приготовили мясо, не торопитесь вонзать нож и вилку в него. Нужно дать этому продукту несколько минут “отдыха”, чтобы мясной сок распределился по кусочку равномерно. Именно для этого, например, стейки рекомендуют снять с огня, накрыть фольгой и оставить на пять минут, прежде чем подавать к столу.

Изредка меняете кухонную губку

Губку для мытья посуды нужно менять не реже раза в месяц, а лучше всего – каждые две недели. Вы можете даже не подозревать, сколько болезнетворных микробов и бактерий в ней скопилось за это время.

Моете чугунные сковородки с мылом

Чугунную сковороду с антипригарным покрытием лучше мыть теплой водой и губкой (не абразивной стороной). Небольшое количество моющего средства можно использовать, если на сковороде остались твердые остатки пищи или толстый слой жира.

Неправильно храните посуду с антипригарным покрытием