Исследования показывают, что россияне стали выращивать больше овощей дома. Сильнее всего вырос спрос на удобрения и товары для ухода за домашними растениями. Корреспондент Mir24.tv выяснила, что можно вырастить в домашних условиях.

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«Рассмотреть к выращиванию дома можно микрозелень, которая с каждым годом набирает популярность. Микрозелень – молодые побеги растений, которые срезали еще до образования листочков. Для ее выращивания нужна емкость с грунтом», – говорит президент агропромышленного холдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев.

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В отличие от обычной зелени, микрозелень – это молоденькие всходы овощей и пряных трав. Это самый быстрый урожай, который можно получить в условиях городской квартиры.

«Семена кладут поверх грунта и немного присыпают землей, предварительно замочив на 10-12 часов. Слегка увлажнив почву, емкость накрывают пленкой и оставляют на светлом месте. Классический способ употребления микрозелени – это украшение блюд: можно положить в салат или яичницу. Вариаций очень много. Микрозелени не нужен дополнительный свет, что облегчает уход и экономит электроэнергию. Помимо этого, в микрозелени содержится большое количество витаминов С, Е и К, а также бета-каротин. Ростки на этапах первых всходов содержат большее количество питательных веществ, чем зрелые растения, поэтому выращивать микрозелень на своем подоконнике не только красиво, просто и быстро, но еще и полезно», – говорит эксперт.

Помимо микрозелени дома можно вырастить зеленый лук. Для этого нужно приобрести горшок, фанеру под размер горшка и луковицы. В горшок налейте немного воды, а в фанере вырежьте отверстия по диаметру луковиц. После этого луковицу зафиксируйте в отверстиях фанеры и соедините конструкцию. Корешки луковицы должны едва касаться воды. Не забывайте менять воду каждую неделю.

Шпинат тоже можно вырастить в квартире. Но в отличие от микрозелени и лука, шпинату нужны свет и тепло. Поэтому выращивать его стоит на подоконнике или на балконе. Замочите семена шпината на несколько суток, затем положите в горшок с землей на расстоянии четырех сантиметров друг от друга. До и после прорастания не забывайте обильно поливать шпинат.

Самосеющиеся сорта огурцов тоже можно вырастить дома. Перед посевом подержите семена в слабом соляном растворе, те, что всплывут, выбросите. Оставшиеся семена необходимо вымочить в растворе марганцовки в течение 20 минут. После этого промойте их на влажной марле и посадите в грунт под пленку. После того, как рассада взойдет и подрастет, ее можно пересадить в большие емкости, например, в ведра или пятилитровые банки. Огурцы поливайте ежедневно теплой водой. Первый сбор урожая можно получить уже через семь недель.

Вырастить в квартире можно даже морковь. Для этого надо купить мини-сорта, например, «Софи», «Пармекс», «Внучка» или «Раунд бэби». Для этого понадобится специальный контейнер для моркови. Но если его нет, можно использовать пластиковые бутылки, обрезав у них верхушку. Почва для моркови должна быть легкой и хорошо дренированной. Урожай будет готов через три месяца.

Дорогостоящие помидоры-черри тоже можно вырастить в домашних условиях. Для этого стоит купить готовый грунт. Семена необходимо закопать на глубину в полтора сантиметра, а горшки укрыть пищевой пленкой. После того как томаты взойдут, пересадите их в большие контейнеры. Чтобы помидоры получали равномерное освещение, регулярно поворачивайте их к окну. Грунт периодически надо рыхлить и добавлять минеральные удобрения.

Очень просто в квартире вырастить укроп. В горшок с землей заложите семена укропа, присыпав их также землей сверху. Все, что нужно для дальнейшего ухода, – это только регулярный полив и солнечный свет.