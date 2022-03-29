Визуальный шум: что это такое и как от него избавиться

Сосед с дрелью за стеной, машины за окном или капающий кран — мы все знаем, как может раздражать постоянный шум. Он отвлекает, мешает сосредоточиться, не дает уснуть. От шума стараются избавиться всеми доступными методами, от берушей до звукоизоляции квартиры, а психологи уверены: постоянный раздражитель может привести к подавленному состоянию и депрессии.

Фото: PEXELS.COM PEXELS.COM

Однако оказывается, мешают нормальной жизни не только назойливые звуки, но и визуальный шум. Этот термин появился несколько лет назад, сейчас он часто используется дизайнерами интерьеров, психологами и маркетологами. Обилие форм и оттенков, по их мнению, заставляет рассеиваться внимание, утомляет и не дает мозгу отдыхать.

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Чем сильнее в квартире визуальный шум, тем выше риск плохого настроения, апатии, бессонницы. То, что вы считаете привычными и даже милыми сердцу предметами, для мозга может быть ненужной нагрузкой, вредным раздражителем.

Проверьте свой дом — источники визуального шума точно найдутся! Магнитики на холодильнике, бутылочки и баночки с косметикой или бытовой химией, сувениры, кухонный текстиль — все это негативно влияет на нервную систему, даже если интерьер кажется вполне уютным и гармоничным.

Человек, живущий у трамвайных путей, не обращает внимания на лязг и грохот, но, оказавшись в тишине, неожиданно понимает, как уставал от шума. Так и в случае с визуальными триггерами — избавившись от них, большинство понимает, что качество жизни заметно улучшилось.

Убрать визуальный шум в квартире несложно, не понадобится больших затрат или серьезных усилий, достаточно выполнить несколько шагов.

Оставьте на виду только то, чем пользуетесь ежедневно.

Сувениры, коллекции бьюти-продуктов, провода, записные книжки, бытовая химия и техника, которая не пригождается каждый день, пусть хранится в шкафу или кладовке.

Да, милые сердцу мелочи радуют глаз, но это не повод хранить их на виду. Пусть магнитики, статуэтки и прочие мелочи ждут своего часа в специальных ящиках или коробках, доставать их и перебирать воспоминания станет еще приятнее.

Смените яркие емкости на одинаковые и спокойные.

Чтобы привлечь наше внимание, маркетологи работают над каждым элементом дизайна упаковки. Яркие надписи, броские изображения, необычные формы заставляют нас унести товар домой, а там он становится объектом визуального шума. Поэтому дизайнеры интерьера предлагают заменить разномастные баночки и флакончики на нейтральные. Перелейте жидкое мыло, шампунь, бальзам, средство для мытья посуды в однотонные дозаторы, распечатайте для них этикетки или подпишите от руки.

В любом магазине можно найти прозрачные емкости для сыпучих продуктов, такие тары абсолютно «немые» с точки зрения визуального шума.

Избавьтесь от разноцветного текстиля

На кухне и в ванной визуальный шум создают не только емкости, но и полотенца, прихватки, губки для мытья посуды, салфетки для поверхностей. Чтобы уменьшить нагрузку на нервную систему, специалисты рекомендуют отказаться от яркого текстиля. Пусть подставки, полотенца и прихватки на кухне будут одного нейтрального цвета, помещение станет более стильным.

Для ванной идеальны однотонные полотенца без вышивки, они не создают визуального беспорядка.

Закрытые системы хранения вместо открытых

Это правило особенно актуально для прихожей и гостиной. В коридоре часто полки с обувью и вешалки с верхней одеждой выглядят неряшливо и беспорядочно, поэтому дизайнеры предлагают хранить эти вещи в закрытых шкафах и обувницах. Так на них не будет акцентироваться внимание, уборка начнет занимать меньше времени, а прихожая будет выглядеть значительно опрятнее.

Книжные шкафы и полки для мелочей тоже служат источником визуального шума. Кроме того, в открытых системах на книгах, пластинках, игрушках постоянно собирается пыль. Заменив стеллажи на варианты с дверцами, вы избавите помещение от эффекта захламленности.

Освободите горизонтальные поверхности

Рабочие столы на кухне, полки, кофейный столик — все это очень быстро превращается в удобный склад не очень нужных вещей. В прихожей скапливаются использованные карточки для общественного транспорта, листовки, принесенные из почтового ящика, в комнате — журналы и флакончики, а на кухне — баночки со специями, пакеты со сладостями.

Переместите их в закрытые шкафчики и ящики, чтобы мгновенно снизить уровень визуального шума. Если какие-то предметы должны остаться на столешнице, сгруппируйте их на подносе или подставке: там они будут восприниматься мозгом, как единое целое.

Устраняйте беспорядок сразу