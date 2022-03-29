Визуальный шум: что это такое и как от него избавиться

Сосед с дрелью за стеной, машины за окном или капающий кран — мы все знаем, как может раздражать постоянный шум. Он отвлекает, мешает сосредоточиться, не дает уснуть. От шума стараются избавиться всеми доступными методами, от берушей до звукоизоляции квартиры, а психологи уверены: постоянный раздражитель может привести к подавленному состоянию и депрессии.
Однако оказывается, мешают нормальной жизни не только назойливые звуки, но и визуальный шум. Этот термин появился несколько лет назад, сейчас он часто используется дизайнерами интерьеров, психологами и маркетологами. Обилие форм и оттенков, по их мнению, заставляет рассеиваться внимание, утомляет и не дает мозгу отдыхать.
Чем сильнее в квартире визуальный шум, тем выше риск плохого настроения, апатии, бессонницы. То, что вы считаете привычными и даже милыми сердцу предметами, для мозга может быть ненужной нагрузкой, вредным раздражителем.
Проверьте свой дом — источники визуального шума точно найдутся! Магнитики на холодильнике, бутылочки и баночки с косметикой или бытовой химией, сувениры, кухонный текстиль — все это негативно влияет на нервную систему, даже если интерьер кажется вполне уютным и гармоничным.
Человек, живущий у трамвайных путей, не обращает внимания на лязг и грохот, но, оказавшись в тишине, неожиданно понимает, как уставал от шума. Так и в случае с визуальными триггерами — избавившись от них, большинство понимает, что качество жизни заметно улучшилось.
Убрать визуальный шум в квартире несложно, не понадобится больших затрат или серьезных усилий, достаточно выполнить несколько шагов.
Сувениры, коллекции бьюти-продуктов, провода, записные книжки, бытовая химия и техника, которая не пригождается каждый день, пусть хранится в шкафу или кладовке.
Да, милые сердцу мелочи радуют глаз, но это не повод хранить их на виду. Пусть магнитики, статуэтки и прочие мелочи ждут своего часа в специальных ящиках или коробках, доставать их и перебирать воспоминания станет еще приятнее.
Чтобы привлечь наше внимание, маркетологи работают над каждым элементом дизайна упаковки. Яркие надписи, броские изображения, необычные формы заставляют нас унести товар домой, а там он становится объектом визуального шума. Поэтому дизайнеры интерьера предлагают заменить разномастные баночки и флакончики на нейтральные. Перелейте жидкое мыло, шампунь, бальзам, средство для мытья посуды в однотонные дозаторы, распечатайте для них этикетки или подпишите от руки.
В любом магазине можно найти прозрачные емкости для сыпучих продуктов, такие тары абсолютно «немые» с точки зрения визуального шума.
На кухне и в ванной визуальный шум создают не только емкости, но и полотенца, прихватки, губки для мытья посуды, салфетки для поверхностей. Чтобы уменьшить нагрузку на нервную систему, специалисты рекомендуют отказаться от яркого текстиля. Пусть подставки, полотенца и прихватки на кухне будут одного нейтрального цвета, помещение станет более стильным.
Для ванной идеальны однотонные полотенца без вышивки, они не создают визуального беспорядка.
Это правило особенно актуально для прихожей и гостиной. В коридоре часто полки с обувью и вешалки с верхней одеждой выглядят неряшливо и беспорядочно, поэтому дизайнеры предлагают хранить эти вещи в закрытых шкафах и обувницах. Так на них не будет акцентироваться внимание, уборка начнет занимать меньше времени, а прихожая будет выглядеть значительно опрятнее.
Книжные шкафы и полки для мелочей тоже служат источником визуального шума. Кроме того, в открытых системах на книгах, пластинках, игрушках постоянно собирается пыль. Заменив стеллажи на варианты с дверцами, вы избавите помещение от эффекта захламленности.
Рабочие столы на кухне, полки, кофейный столик — все это очень быстро превращается в удобный склад не очень нужных вещей. В прихожей скапливаются использованные карточки для общественного транспорта, листовки, принесенные из почтового ящика, в комнате — журналы и флакончики, а на кухне — баночки со специями, пакеты со сладостями.
Переместите их в закрытые шкафчики и ящики, чтобы мгновенно снизить уровень визуального шума. Если какие-то предметы должны остаться на столешнице, сгруппируйте их на подносе или подставке: там они будут восприниматься мозгом, как единое целое.
Любая вещь, находящаяся не на своем месте, создает визуальный шум, поэтому не ленитесь убрать сразу же детские игрушки, отнести в шкаф одежду, а вымытую посуду переставить в шкаф.