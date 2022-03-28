Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
1 час назад

Стилист раскрыла важные правила хранения зимней одежды до нового сезона

Lenta.ruLenta.ru

Сотрудница интернет-магазина Shopping Live Наталья Гамаюнова и стилист Екатерина Богданова раскрыли важные правила хранения зимней одежды, чтобы она не утратила товарный вид в период теплого времени года. Комментарии специалисток появились на сайте телеканала «Мир 24».

Стилист перечислила правила хранения зимней одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, перед тем как отправить вещи в шифоньер до нового сезона, необходимо уделить пристальное внимание удалению загрязнений. Подходящую для машинной стирки одежду следует поместить в специальный мешок, чтобы избежать ее деформации. При этом для чистки трикотажных и шерстяных изделий лучше применять жидкое средство, отметила Богданова.

«Если вам нужно отстирать стойкие загрязнения, выбирайте жидкое средство с активным кислородом. Жидкие составы быстро и эффективно распределяются по всему барабану. Даже в холодной воде они не оседают на волокнах, не делают их жесткими и не "склеивают" одежду. Такой риск существует, ведь во многих российских квартирах из кранов течет жесткая вода»,

— в свою очередь пояснила Гамаюнова.

Кроме того, следует помнить, что шерстяным вещам противопоказан отжим. Их необходимо сушить, поместив на полотно ткани и свернув вместе с ней в рулон, что поможет избавиться от лишней влаги и не причинит вреда изделию. После данной манипуляции рекомендуется досушить предмет гардероба в горизонтальном положении вдали от посторонних запахов, периодически его переворачивая.

Также специалистки отметили, что при размещении в шкафах следует применять вешалки исходя из типа изделия. В то же время для хранения пуховиков можно использовать вакуумные мешки, которые уменьшат занимаемый объем.

Ранее в марте эксперт по уходу за одеждой Патрик Ричардсон и швея Жаклин Сава раскрыли продлевающие срок службы вещей способы стирки. В первую очередь специалисты посоветовали реже стирать предметы гардероба без критических загрязнений, поскольку трение вещей друг о друга в стиральной машине быстрее приводит к их износу.

Дом и сад,Наталья Гамаюнова,Екатерина Богданова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители