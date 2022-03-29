Как сделать душевую кабину своими руками

Если помещение небольших размеров, устанавливать полноценную ванную не имеет смысла. Во-первых, сложно подобрать размеры, во-вторых, сантехника займет большую часть площади. В итоге и развернуться-то будет негде. Идеальное решение для маленькой ванной – душевые кабины. Минусы в том, что стоят они недешево,

Фото: Pixabay Pixabay

тогда как бюджетные модели не отличаются долговечностью. Идеальное решение – сконструировать душевую кабину самостоятельно, тем более, если у вас есть навыки отделки помещений.

Видео дня

Все душевые кабинки делятся на два типа – с поддоном и без него.

Если вы хотите иметь кабинку именно с поддоном, то его можно купить отдельно или выложить из кирпича и цемента самостоятельно. Кстати, во втором случае смотреться душевая кабина будет более эстетично. Стенки и пол можно будет оформить тем же материалом, что и другие поверхности в ванной. Готовые поддоны представлены в магазинах из стали, искусственного камня, эмалированного чугуна и акрила. Последние – самые распространенные и относительно недорогие.

Классические поддоны бывают высокие – до 45 сантиметров. Получается совмещение ванной и душевой кабинки. Средние – до 25 сантиметров, и низкие до 15 сантиметров. Небольшие бортики более удобны в пользовании, не приходится перелезать через бортик, особенно это важно для пожилых людей.

Поддоны изготавливаются разных размеров в зависимости от величины помещения. Встречаются даже мини-варианты – 60 х 60 см. Однако для комфортного использования больше всего подходят размеры 90 х 90 см.

А вот душевая без поддона выглядит не иначе чем огороженный угол в ванной. В нее намного проще зайти, и нет риска упасть, спускаясь с поддона. Однако для такого типа придется устанавливать особую систему слива внутри пола. Поэтому данный вариант подходит только для владельцев частных домов. Чтобы вода стекала в специальную решетку, поднимают пол всей ванной так, чтобы был уклон к дренажному каналу.

Для отделки душевой кабины чаще всего используют следующие материалы: кафель. Оригинально смотрится панно или мозаика;

Оригинально смотрится панно или мозаика; пластик. Стоит дешевле, но по своей долговечности уступает плитке. Материал довольно хрупкий, может легко растрескаться. Ну а если при монтаже вы нарушили технологию и образовались небольшие щели-зазоры, именно в них и начнут размножаться бактерии и плесень;

Стоит дешевле, но по своей долговечности уступает плитке. Материал довольно хрупкий, может легко растрескаться. Ну а если при монтаже вы нарушили технологию и образовались небольшие щели-зазоры, именно в них и начнут размножаться бактерии и плесень; дерево. Подойдут панели из лиственных и хвойных пород, которые предварительно обрабатывают противогнилостными и противогрибковыми средствами;

Подойдут панели из лиственных и хвойных пород, которые предварительно обрабатывают противогнилостными и противогрибковыми средствами; латексные краски. Однако сначала стены надо будет тщательно зачистить, выровнять и загрунтовать.

Производители изготавливают поддоны из акрила, искусственного камня, эмалированного чугуна и стали. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки, но оптимальным по цене и качеству и популярным вариантом сегодня можно считать акрил.

Что касается ограждений, то можно приобрести готовые раздвижные или распашные дверцы или же выложить полустенок, к которому прикрепляется шторка. Длина перегородки должна быть такой, чтобы при принятии душа вода не попадала в «сухую» зону.

Строительство душевой кабины можно разделить на три основных этапа.

Гидроизоляция стен и пола. Это поможет защитить стены от грибка, а также спасет соседей от подтоплений. Используют битумную мастику, мембрану. А если это частный деревянный дом, то специальные аквапанели. Установка поддона. После гидроизоляции и работы с коммуникациями заливают стяжку.